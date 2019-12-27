國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧拚連任，27日在台北縣長「虎哥」周錫瑋陪同上「戰車」拜票，至北屯區同榮里新興福德祠參拜祈福；周穿著飛行夾克帥氣力挺沈智慧，沿途支持者熱情高喊「沈智慧凍蒜」。沈參加山西公園改善工程啟用典禮時承諾，若當選將配合地方，在中央爭取經費，完成更多民眾「有感」的各項建設。

周錫瑋和民眾認為，沈智慧一定會當選、要連任，在立法院繼續監督政府。批評「買廣告宣傳民調領先，大家看看就好」。現場有許多兩人的粉絲也趁著這個難得的機會搶著與「虎哥」和沈智慧同框合照。

同榮里里長太太不巧重感冒，聽到虎哥周錫瑋來到地方支持沈智慧，連忙吊完點滴趕來現場力挺。周錫瑋和沈智慧是老朋友，曾在立法院併肩作戰。周錫瑋說沈智慧「嫉惡如仇」，有經驗，議題精準，像是追問陳水扁保外就醫趴趴走、校園毒品零容忍立法就打動許多家長的心，沈智慧的問政「很會抓重點」。

沈智慧補選1年任期，立法院問政統計公開，沈智慧拿下多個第1名，真是台中市，也是北區北屯鄉親的福氣，一定要支持到把票投出來。沈智慧接待老朋友周錫瑋，兩人還一起向土地公參拜，祈求國泰民安，也祈求這次選舉能撥亂反正，再現青天白日的中華民國。

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(中時 )