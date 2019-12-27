總統蔡英文執意在跨年夜三圖通過《反滲透法》，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財撰文表示，民進黨政府準備以天羅地網切斷兩岸的交流，期期以為不可，並請民進黨立即懸崖勒馬，不要留下千古罵名。

吳昆財在〈堅決反對綠色法西斯的《反滲透法》〉一文中提到，為了延續「恐中反恐共」的大陸政策，以及為了在2020年大選前，爭奪台獨選票，所以蔡英文政府乃無視於社會輿論的譁然，以及專家學者們的反對聲浪，竟公然違反立法程序，準備蠻橫地在年底，通過《反滲透法》，準備以天羅地網切斷兩岸的交流。

吳昆財表示，期期以為不可，並請民進黨立即懸崖勒馬，不要留下千古罵名。他也提到，社會之所以形容這將如同一張空白支票，讓綠色政權任意取用的理由如下：

首先是定義模糊，讓統治者上下其手，操弄行政、司法機器，對抗異己。反滲透法指出，所謂滲透來源包括：境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人；境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其 派遣之人，以及前二款各組織、機構、團體所設立、監督管理或實質控制之 各類組織、機構、團體或其派遣之人。

同時在第2條至第6條又指明：任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案、總統選舉、遊說和集會等之相關活動。

但眾所周知，目前中共仍是以黨領政、領商甚至是領國的政府，兩岸的任何形式交流，包括民間的商業活動，都有可能涉及到中共當局，例如台商與大陸國營事業的貿易；兩岸學校與學術的校流。那一種能迴避與大陸政府的經費？如此一來，這部《反滲透法》，無疑給了民進黨行政獨裁的藉口，猶如政治空白支票，令其任意用來掐住兩岸同胞的各項交流。因為任何人只要被貼上違犯了《反滲透法》，民進黨政府都能透過司法啟動調查，從而禁錮與恫嚇台灣人民，達到阻礙交流的目的。

另外，《反滲透法》也缺乏施行細則和執法單位，就匆促立法，更可突顯其為了選舉獲利的野心。

第二則是違反憲法。憲法增修條文明明規定：兩岸的關係乃是：「自由地區與大陸地區間」的關係，所有相的人民權利義務關係及其他事務之處理，都必須依此原則。而且中華民國憲法也是一中的憲法。可是《反滲透法》確明指出境外敵勢力者：「係指與我國交戰或武力 對峙之國家、政府或團體。主張對我國擁有主權……」這種條文明顯就是把兩國論偷渡置入《反滲透法》，是司馬昭之心，路人皆知。

吳昆財認為，在多迮爭議與違法違憲，甚至不符立法程序正義下，蔡英文仍然選擇一意孤行推動《反滲透法》，進而也衍生出的陰謀論：為了2020年勝選，為了反制大陸的惠台條款；為了應付美國的壓力等不一而足。但唯一變的是，這部惡法一旦完成，則可確定它就是綠色法西斯的重現，這才是台灣人民苦難的開始，不得不慎！

(旺報 )