英國廣播公司（BBC）中文網針對12月初上線的大陸外交部英文推特(Twitter)帳號報導稱，從近一個月來的推文風格顯示，陸外交部推文常使用大寫字母以示強調，這種行文風格與美國總統川普相似。

中國大陸外交部在今年10月註冊推特，在12月初開始發佈英文推文。該帳號的簡介是：「關注我們來認識中國外交」。日前該帳號一則推文「大就是威脅嗎？大熊貓比白頭鷹更具威脅性嗎？功夫熊貓，人見人愛。」就是以大熊貓為代表的中國大陸並非對國際秩序的威脅，還搬出著名卡通形象功夫熊貓，借白頭鷹喻美國，但反響卻不佳。評論中也出現了不少揶揄與批評聲音，形容外交部顯得語無倫次、歇斯底里。

@mfa_russia #Zakharova Looking forward to China-Russia Year of Scientific and Technological Innovation in 2020−2021! Proud of great success in previous theme years of language, tourism, youth, media and sub-national exchanges. pic.twitter.com/e5KzJVIjQk — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) December 25, 2019

另有不少推特用戶指出，大陸外交部的推文風格與川普推文類似，其推特帳號常使用大寫字母與感嘆號以示強調，讀起來自帶咆哮效果。

不過，使用大寫以示強調的用法在網路發文極為常見，並非川普或大陸外交部推特所獨有。至於驚嘆號的使用，倒是比較像是中文風格，如同許多中文推特帳號一樣，而驚嘆號可以一用就是連續多個，以加強語氣。

BBC指出，帳號於12月初開始發布推文，目前已有約1.7萬人關注。除了大陸外交部之外，大陸駐外國的外交官員或使領館也經常使用推特帳號做立場表態，其中32個都是在今年才註冊的。這反映出大陸外交部今年在對外宣傳上的新策略。

至於在眾多海外社交媒體平台中，為什麼大陸外交部選中推特？研究大陸外宣的紐西蘭坎特伯雷大學教授布萊迪(Anne-Marie Brady)表示，推特是重要的輿論陣地，因為世界各國的許多政論家和官員都使用推特，它也是記者的主要資訊來源。

雖然大陸外交部的中文發言還常出現連串中文成語，但在英文推文的表達上卻十分口語化，甚至會使用LOL（laugh out loud，意為大笑）、表情符號等網路常用的非正式語言表達。不過，其常態性外交辭令裡火力全開的情緒，在英文推文中有過之而無不及。

報導稱，大陸外交部新聞司副司長趙立堅是最早活躍在推特的大陸外交官，號稱「推特上戰鬥力最強」的外交官，目前有超過22萬粉絲，追蹤超過18萬個帳號。此外，大陸駐美國大使崔天凱、駐英國大使劉曉明較常接受外媒採訪或發表觀點文章，兩人在推特上也頗為活躍。

雖然大陸外交官登陸海外社交媒體，並使用網路常見的發文風格，例如經典短句、設計圖片、短視頻等等，但與西方民眾的交流效果似乎並不理想，收到的評論大多偏向負面。學者認為，大陸外交部語言風格長期以來比較強硬，不只是給海外人士看，更多是要給內部同僚與領導看，因此必須「寧左勿右」，才是在政治上比較安全的方式。

(中時電子報)