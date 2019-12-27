光華高中慶祝創校90周年用「創意環保展90」化裝秀，盼能喚醒大家以行動響應環保愛地球。(曹婷婷攝)

光華高中慶祝創校90周年，今年運動會特別由全校最年輕最有活力的光華附幼小朋友表演，拉開序幕，國高綜職學生則結合全球環保議題，一起守護地球、守護台灣、守護校園，用「創意環保展90」化裝秀，盼能喚醒大家以行動響應環保愛地球。

校慶系列活動-「為愛出發」募集1萬6000元善款與4500張發票，學生會代表也全數捐給家扶、伊甸、華山、天使心、創世基金會及安德烈基金會等公益團體，希望盡自己小小的力量使整個校園充滿陽光、感恩、溫馨、歡笑，同時拋磚引玉讓更多人響應「用愛出發」讓世界更加美好。

校方為了慶祝90周年生日快樂，結合對全球環保議題的重視，特地用「創意環保展90」化裝秀來展現各班青春活力，並以行動響應環保愛地球，一起守護台灣、守護校園，更希望藉由全師生的行動力，帶給大家幸福滿滿。台南市黃偉哲市長更撥冗親臨現場勉勵全校師生，對學生展現的「環保秀」予以肯定和嘉許。

(中時 )