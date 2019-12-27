總統候選人蔡英文第三場電視政見發表會第二輪申論全文

謝謝主持人。

剛才宋主席的發言我也仔細聆聽，我相信很多人會聽得非常動容。我可以瞭解宋主席的感受，也不會因為你說的那些話，減少對你的尊敬。我記得你曾經和我說過，你對現在的很多事情需要多瞭解一下，剛才我聽到你所講的很多事情，確實和現實環境，還有我們正在做的很多事情，確實有很多不瞭解的地方，甚至有脫節的地方。所以如果你需要的話，我會請我們的同仁好好和你解釋，甚至陪你四處走走看看，我們現在所做的一切。

至於韓市長剛剛所說，他講的每一次都非常令人感動。感動之餘，我倒是要問，我們現在正在選中華民國第十五任總統，總統不是只是感動、感慨，總統是要想出辦法，解決問題，治理這個國家。所以我要告訴韓市長，很多時候你提了很多的數字，很多時候你提了很多的感覺，但是整體國家的情況、整體國家的政策，其實你沒有很清楚去瞭解，也沒有很清楚指出，我們現在做的是哪些不好，或者應該怎麼做。

我們來談一下經濟治理的態度好了。上次政見的時候你舉出一大堆數字，上上次也是如此，舉出一大堆數字，結果不是數據錯誤，就是解讀錯誤。你剛講的殭屍公司，其實殭屍工廠也是有的，所以你不是數據錯誤，就是解讀錯誤。要做一個國家領導人，先要把數據搞清楚，然後再把情勢搞清楚，不能信口開河、誤導民眾。

你上次提到，2016年的關鍵字是「苦」，那就是因為我剛上任時，國民黨留下來的經濟處境。但是我知道問題在哪，我也想辦法解決這個問題，這三年多來的經濟的趨勢，所有的指標都在轉好，這也是事實。

國民當然是有權力用最嚴格標準來檢驗政府。但我們現在正在選總統，你看到問題，請你告訴我們，你解決問題的方法是什麼？治理國家不能憑感覺，領導政府的人不能在狀況外。

所以在這裡，我要利用第二輪來討論幾件事情，一件事情是性別平等的問題，另一件事情是社會安全網。

因為剛剛兩位都提到了，這個國家很多弱勢者需要的照顧，這就是社會安全網。在過去三年多來，我們花了很多時間、投入很多資源，就是在強化台灣的社會安全網，這是全面性、有制度的，而且結合政府與民間，大家一起投入社會安全網的建構。治理國家，就要做全面性的事情，用國家整體的資源跟所有制度的建構，全面下去做。

但是在講這個之前，我要講一下性別平等的問題。這次選舉，相信很多人跟我都有一樣的感覺。這一次的選舉到現在，對台灣的性別平等，確實是一個很大的挑戰。台灣從來沒有一場總統選舉裡面，聽到這麼多歧視女性的言論。

國民黨的黨主席說我「衰尾查某」，韓市長用「雞」來形容東南亞的女性移民，剛才你雖然講了很多對移民的歡迎，或者是溫暖，但你在不知不覺之間，就已經講出了你對他們的感受跟基本的態度。那張善政先生則是公開歧視「沒生過小孩的女人」。

國民黨到底是怎麼了？難道不靠歧視女性，就不會選舉了嗎？

國民黨一方面常講「家庭價值」，另一方面，又常用粗俗的字眼來歧視女性。我不知道，這樣的錯誤示範，是要大家怎麼回去教自己的小孩？

在這裡，我要提醒韓市長：吳主席已經認錯了，張善政先生也改口了。但是，對於「雞」的說法，你還沒有道歉。

我不能認同這樣的政治文化，也不能接受用歧視性的言語，對女性做人身攻擊。任何一個女性，都不應該受到這樣的對待。

三年多來，我在台灣各個角落，都遇到了很多優秀的女性。他們是專業的女性立委、有愛台灣的女醫師、有不讓鬚眉的女性飛官和艦長。

主持衛星計畫的朱崇惠博士、我們打破舉重世界紀錄的郭婞淳、羽球界的台灣之光戴資穎，都是非常出色的台灣女性。

她們每一個人都有卓越的表現。她們靠自己的努力，不需要特別照顧。她們要的，只有兩個字，就是「尊重」。

韓市長、國民黨，你們做得到嗎？你願意用這個場合，向全國的女性公開道歉嗎？

我要在這邊談一下社會安全網，諷刺的是，那些批評我的人，卻說不出來，自己擔任公職時，為弱勢的孩子們做了哪些事。三年多來，我透過四道措施，建立一個強韌的社會安全網。我敢說，守護下一代，蔡英文的任內做得最多。

第一個，就是我推動「強化社會安全網計畫」。

我們統合各部會的力量，也和民間團體合作，把所有資源整合起來，建立「脆弱家庭」的支持系統，全力推動兒少保護。而且是提供預防性的服務，不是等到問題發生到很嚴重的時候，才伸出援手。

第二個措施，我替弱勢孩子存教育基金。

我們建立了「兒少未來教育與發展帳戶」。開戶的孩子，已經到達一萬一千名。只要家長每年替孩子存1萬5千元，政府也幫忙存1萬5千元，一直到18歲，作為孩子的教育基金。

第三個，我們修法嚇阻虐待兒童。

過去幾年，兒童受虐的議題，引起社會的關注，我們在最短時間內，完成「護兒四法」的修法。虐待兒童的刑責提高了，不適任教師的退場機制也加快了，專業人力增加，以及虐兒的通報速度會更快，協助也會更多。

第四個，也是最重要的，就是我全力貫徹反毒的工作。

關於反毒，我首先要講一件事。最近有人，包含韓市長的妻舅李議員在散布一個謠言，說毒品進入校園不罰。

我必須要提醒全體國人同胞，這是一個不折不扣的假消息。事實是，毒品危害防制條例修法之後，我們對於攜帶毒品的罰則，比國民黨時代還要嚴，以前20公克以上才有罰則、才有刑責，我們現在只要5公克以上就有刑責，而5公克以下本來就有行政罰，所以你妻舅講說不罰，絕對是一個假消息。

韓市長，我倒是想問你，國民黨的高雄市議長，也算是你的好兄弟，他覺得毒品防制局沒有存在的必要，那你的立場又是什麼呢？

除此之外，國民黨提名有販毒前科的人參選立委，現在還散布假消息的人也都是國民黨人。

我想請問：你們的標準到底在哪裡？如果韓市長也跟我們一樣反毒，你約束不了國民黨，至少你可以約束一下你的妻舅。

當然，反毒的重點不只是罰，還要從根本做起，很多的毒品來自境外，因此我們透過國際合作，攔截毒品跟製毒的原料。今年十月，我們跟越南合作查獲了可供一千九百萬人次吸食的海洛因磚，這是台越合作史上最重大的一宗毒品案。

在國內我們也展開了緝毒的行動，逮捕藥頭、斬斷金流。到今年十月為止，已經查獲了相當多的毒品跟製毒工廠，無論在社區、在校園、在軍隊，我們都佈建了反毒的通報網，把地方的警察、保全、社區、學校、家長、醫院、部隊的力量通通整合起來，這是一個很重大的戰役，只要總統宣示的，整個行政院就動起來，我們三年多來，吸毒的人口下降，校園通報的數目也降低了，我們從減少毒品「供給、需求、危害」三管齊下，逐漸看到成果。這個反毒的作戰在未來十年會繼續下去。

(中時 )