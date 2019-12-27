馬告，是台灣原住民族的調味料，味道類似山胡椒，卻在香氛藝術家陳炫良的創意研發下，成為香氛原料！「每天都有華麗多漾的香氛；香氛紀念每一個特別的日子…」，透過香氛寫日記的陳炫良，過去曾是知名外商美妝香氛品牌行銷高手，鑽研香氛至今長達20年，2018年成立台灣在地香氛品牌「炫日芬」，更帶領布農部落研發出全世界第一款部落香氛「馬告香水」。

陳炫良表示，利用嗅覺強化整體印象其實行之有年，運用香氛展現個人風格，而他將此延伸至企業甚至是區域，「以香氛作為識別，創作出獨一無二的專屬香氛，讓嗅覺加深客戶對你的印象。」

相較於歐洲用香的多樣性，身處於亞洲的台灣，卻是在近幾年才真正開始將香氛廣泛運用在生活中。鑑於歐洲香氛產業的蓬勃，亞洲就如同一顆尚未琢磨的鑽石，陳炫良誓言成為亞洲先驅，透過香氛全面改變你我生活的方方面面。

陳炫良強調，自有品牌「炫日芬」宏觀亞洲、放眼全球以台灣為研發中心，結合在地元素創作出台灣獨一無二的香氛藝術，並與飯店結合創作出飯店專屬迎賓香氛；甚至受到日月潭國家風景管理處的青睞，開發出專屬日月潭風景區的限定香氛。

「用香氛強化旅遊記憶，將客製化香氛藝術深入企業廣泛運用」，陳炫良並協助企業成立自有品牌，導入專業零售顧問團隊，將線上線下垂直整合，減輕品牌成立過程的行銷負擔，更透過DIY課程，推廣加深消費者對於品牌印象的提升。

陳炫良在2018年、2019年接獲日月潭國家風景管理處「香氛年度伴手禮」委託案。他說，日管處一直是台灣旅遊風景區的先驅，更是第一個將香氛伴手禮帶入旅遊景點，從香氛意象、調性到包裝視覺設計，單位人員全程參與，可見其重要性，更運用香氛將旅遊昇華至全新的境界，而「炫日芬」更是第一個日管處指定官方旅遊香氛品牌。

(工商 )