群聯電子（8299）於2019年12月26日獲頒由財政部關務署所頒發的優質企業 （AEO）證書，臺中關葉明星關務長於當日率員親赴祝賀並頒發給群聯董事長潘健成證書。

由世界關務組織（WCO）於2006年所制定的AEO（優質企業）認證，獲證的優質安全企業不僅代表著進出口貨物享有「最低」之文件審查及貨物抽查比率，而且海關還會設立案件處理單一窗口，協助解決通關流程問題，甚至針對特殊狀況，還有免審免驗通關的優惠。

因此，對於通過此AEO認證的企業，無疑是對於營運狀況的肯定，更代表著透過國家審核的標準，直接背書該企業的優良體質。

潘健成表示，群聯電子積極加入AEO的行列，藉由導入的過程，檢討公司內部的作業程序及外部的商業夥伴遴選標準，以提供給客戶更優質的服務；同時感謝臺中關驗證團隊的指導，讓群聯電子可以在短時間內獲得AEO認證，日後公司將秉持AEO的精神，持續維護貨物安全。

財政部關務署臺中關關務長葉明星指出，群聯電子的產品及技術可說是業界中的佼佼者，除期許公司保持AEO資格外，更期待群聯公司能成為產業的領頭羊，促使其上下游相關的廠商能一起加入AEO的團隊，使整個供應鏈更加完整且安全。

目前臺灣已與美國、韓國、以色列、新加坡、澳大利亞、日本及印度等七個國家簽署相互承認協議（Mutual Recognition Agreement，MRA），與中國大陸在福州、廈門、南京等關口試點作業，AEO優質企業廠商可在這些國家享更多通關優惠，使產品在國際間能迅速流通及掌握時效。

(工商 )