曾獲得金曲獎「最佳原住民語專輯獎」的阿爆（阿仍仍），睽違3年將於年底推出第2張個人創作專輯《kinakaian 母親的舌頭》。今年38歲、嫁為人妻將滿3年的她，不少親友贊助各種有機無毒食材助好孕，她透露「看到老人家吃山上的食物生好多，體力也好」，自己開始吃野菜養身體，至於生子秘方，她笑說「可能會問一下學姐羅美玲，她生兩胎好強！」

阿爆新專輯的電台節目通告首訪獻給文化評論家張鐵志。（那屋瓦文化提供）

新歌〈1-10〉中運用排灣族語數字1到10，描述排灣家庭的成長故事，簡單真摯地傳達出排灣族的家庭價值觀，更是阿爆和母親一起創作的一首歌。該曲由金音獎電子類型雙料得主Dizparity編曲，阿爆與黃少雍擔任共同製作人，她期望這首歌能有母語教學效果。

MV赴台東丹路國小取景，長時間和孩子互動，阿爆希望自己的孩子也愛藝術，「我可以教孩子唱歌，就像我媽教我ㄧ樣。傳家寶可能就是怎麼唱母語歌」，至於想要男孩或女孩，她笑說「生得出來男女都好啦！」〈1-10〉MV在YouTube推出2周就累積6萬觀看次數。《kinakaian 母親的舌頭》目前預購中，30日實體發行，詳情請上Abao阿爆（阿仍仍）的臉書粉絲專頁。

阿爆睽違3年推出第2張個人創作專輯《kinakaian 母親的舌頭》。（那屋瓦文化提供）

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