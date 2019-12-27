台灣政治風險已影響到投資環境，根據美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence；簡稱BERI）12月的《投資環境風險評估報告》，台灣整體投資風險雖然相當低，與加拿大並列全球第4，僅次於瑞士、挪威、新加坡。但台灣政治風險相當高，居全球第27名，受此影響導致評比分數下滑1分。

經濟部27日公布BERI最新發布的《投資環境風險評估報告》，台灣以63分與加拿大並列第4，但在此次評比等級下調至1C，分數下滑1分，主要受政治風險影響，展望2020年排名可能下滑至全球第5名，評分61分；2024年分數雖預估回升至64分，但排名可能降至全球第10。

政治風險指標是BERI評估報告的三個主要指標之一，在政治風險上台灣居全球第27名、亞洲第9名，評分42分（上次第20名、44分），主要是受到去年底舉行的九合一選舉結果、香港緊張局勢及2020年總統大選所影響。

(旺報 )