台北101今年獲得「世界高層建築與都市人居學會」（CTBUH）頒發「全球50最具影響力高層建築」，宏國關係事業自1997年主導台北101開發興建計畫，一直到2004年台北101落成，21年來一手打造獲得國際肯定的台北101。宏國關係事業副董事長林鴻明透過年終感恩酒會表示感謝，邀請合作夥伴都到場參加。

感恩晚宴在台北101辦公大樓大廳舉辦，林鴻明說，生長在建築世家，人生的夢想就是要蓋一棟可留傳給後代的建築，因此看見台北101持續發光，不禁回想從看著挖下第一鏟土開始，一層層由平地直到摩天大樓的過程，深刻情感與成就感，無以言喻。

林鴻明分享，當年建造過程中遇到許多挑戰，包括歷經九二一地震，國內外許多人都對這項計畫抱持著遲疑，認為台灣怎麼可能超越日本、美國，在台灣這片土地上完成這項任務，讓團隊感受極大壓力。因此，當年針對台北101這項艱難複雜的超高層開發案，建築大師李祖原和設計規劃團隊每天早晚兩次會議，經過這些付出，在落成15年後得知台北101獲得「全球50最具影響力高樓」的獎項，林鴻明心情特別激動難忘。

林鴻明致詞時表示，「要完成台北101這個目標，整個團隊面臨的不單單只是建造一座全世界最高的摩天大樓，還要克服強烈颱風與強烈地震這兩項完全不可預測的挑戰，時至今日，除了台北101之外，放眼全球還是沒有任何一棟超高層建築是在強烈颱風與強烈地震共存的地理條件下超越它的韌性。這15年間，或許台北101立下的標竿會不斷地被超越，對我而言這座獎項代表的不只是在建築領域中的影響力，更象徵著台灣人傲人的勇氣與毅力」。

(中時 )