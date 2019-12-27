民進黨副總統候選人賴清德27日到台中市，第4度幫第五選區立委候選人莊競程輔選。賴清德表示，他會四度來幫莊競程輔選，就是因為莊是1位人才，肯努力，且這席是關鍵的1席。賴清德同時呼籲在最後階段要有「3撇步」，要全力拉票，一定要去投票，用3票顧台灣。

賴清德祈求觀音佛祖，保佑台灣國泰民安，風調雨順，人民平安順利、賺大錢，同時保佑蔡英文高票當選，莊競程也高票當選，民進黨立委過半，共同守護台灣成功勝利。莊競程是一位人才，台大醫工博士，交大助理教授，原本在學術界可以發展得很好，但他卻願意投入艱困選區，以他的專業，守護台灣，守護鄉親的健康。

賴清德說，被莊競程夫妻的努力所感動，當初投入選舉時，民調大幅落後，但現在民調已經追平。二夫妻勤跑基層，所以一個人瘦了8公斤，另一個人瘦了5公斤，連蜜月都在北北屯度過。這種精神令人佩服。莊競程這1席一定要贏，民進黨在中台灣贏，國會就會過半，莊競程是關鍵1席。

賴清德指出，莊競程的民調已經打成平手，但是不能放鬆，一定要去拉票，要擴大勝利。其次，是一定要去投票，不能因為任何事就不投票，那就浪費了，所以無論如何，都要先去投票完後，再去處理自己的事。最後就是要創造雙贏，蔡英文一票，莊競程1票，民進黨1票，用3票顧台灣。

莊競程表示，面對超高齡化社會，政府照顧老人很重要，他要把預防醫學導入，讓長照再升級，維持老人家的健康可以減少未來的健保支出，減少年輕人跟下一代的負擔。同時爭取引進生醫產業結合台中精密機械園區與運動產業，打造台中成為生醫科技發展重鎮，提供年輕人更多優質就業機會。

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(中時 )