臺灣企銀（2834）為應經濟實業公司辦理「償還金融機構借款、及充實營運週轉金」所需，統籌主辦新臺幣12億元5年期聯合授信案，已成功完成募集，並於12月27日舉行聯貸簽約儀式，聯貸銀行團包括華南銀行、土地銀行、臺灣銀行、農業金庫、元大銀行、高雄銀行等，並由臺灣企銀代理總經理張志堅代表銀行團與經濟實業公司簽訂聯合授信合約。

經濟實業成立於民國62年，深耕泵浦領域逾46年，以自有品牌「九如牌泵浦」行銷全台，為羅織完整銷售網與快捷服務網，全國設置了五所直營分公司與倉儲中心、三間沉水泵浦協力廠及一家控制盤廠，供應鏈遍及營建業、冷凍空調業、水電材料業、消防器材業、水產養殖業、食品加工業、工具機業等多家企業，產品成功運用在國道6號、台北捷運新莊線、淡水線、新店線、高雄捷運、台灣高鐵、台北小巨蛋、中正二期航站、中鋼、中鋁等知名建設工程，獲得行政院-能源局「市場行銷獎」殊榮，為國內泵浦領導廠商。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務並協助輔導中小企業持續成長，因此在第9屆「台灣傑出金融業務菁業獎」中榮獲「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」特優獎，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

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