2020總統大選政見發表會第三輪，蔡英文正面回應宋楚瑜在首輪對《反滲透法》的質疑。針對宋楚瑜在APEC場合與習近平互動恐有被滲透的疑慮，蔡英文表示，宋先生是受她委託出席APEC跟各國領袖互動，並沒在《反滲透法》規範之內，《反滲透法》不會用在宋楚瑜身上。

蔡英文指出，中共航空母艦「山東號」昨天通過台海，這是我們能看得到，但是中國對於台灣的滲透有很多都看不到。中國近來加強了批評力道，自己沒民主，又批評台灣開民主倒車，卻忘了自己連車都沒有。中國利用金錢、假訊息誤導民眾，利用退伍軍人學長學弟關係收買情報，利用台灣的言論自由，替沒有言論自由的中國擦脂抹粉，《反滲透法》不僅是民進黨的意見，更是台灣社會的共同憂慮。

蔡英文表示，從《代理人法》到《反滲透法》已經討論一段時間，很可惜這段期間在野黨關閉協商，也很少看到主要政治人物對此表達意見。「我要大家放心，《反滲透法》是嚴謹的法律，不會讓正常交流受影響，我相信黨團也解釋過了，它是有條件限制的。」

她強調，《反滲透法》在台灣社會有迫切性，如果這會期沒通過，換屆重新提案至少要拖半年以上，很高興立法院長今天召集朝野協商，因為中國最怕台灣不分黨派團結在一起，執政團隊有誠意跟大家溝通。

(中時 )