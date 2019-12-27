國民黨總統候選人韓國瑜在第三次政見發表會一開頭表示，聽完宋主席的談話，自己心裡面非常感動，也就是過去自己所說的「莫忘世上苦人多」，韓國瑜提及很多1450攻擊自己太太李佳芬，但他要澄清李佳芬從來沒踏進過高雄市府一次。「聖誕節時，李佳芬去育幼院看孤苦無依的小孩，當天讓小朋友們在聖誕樹掛上自己的願望，其中有小朋友說希望能得到6支蠟筆，三支紅色三支黑色，李佳芬回來分享這則故事講到流淚」。韓國瑜表示，對於21世紀居然還有孩子許願希望得到6支蠟筆，感到相當不可思議，另外他也分享，日前在新竹遇到一位17歲前沒走過路的身心障礙人士，韓國瑜感嘆，身為一個政治人物責任重大，請大家思考從事政治的目的到底為何？從事政治目的的理想是什麼？

「蔡英文提醒了我，當總統不是當總機，我也善意提醒妳，當總統不是總機、更不是讀稿機」，韓國瑜提醒蔡英文，參與政治活動要符合選民期待，他說蔡英文的選民有三種人，第一種是「討厭國民黨」，第二類是「支持台獨」，希望蔡英文選上能夠讓台灣獨立，第三種人是「希望蔡英文執政能夠帶來安居樂業的好日子」，韓國瑜譴責蔡英文最對不起的是第三種人，因為蔡英文執政下的環境無法讓人民過上單純、安居樂業的好日子。韓國瑜也譴責蔡英文對不起台獨支持者，至於原本討厭國民黨的人，韓國瑜也反省，認為國民黨執政時遠離民意，做不好的政黨本來就要下台，而台灣人民這三年半過的太辛苦，他舉例，日前到嘉義，一個媽媽下跪，表達對現在教育有所不滿，高雄遊覽車業者因為觀光客大幅下降，從128輛遊覽車到現在賣到只剩1輛，表達現在沒有觀光客的慘境、苦不堪言，韓國瑜質疑，像蔡英文這樣的政府如何滿足選民期待？

韓國瑜提出，未來要建立「庶民經濟服務團」、「一例一休一定要改」、「國營事業用人唯才、絕不酬庸」。台灣現在經濟不景氣，2019年有將近四萬間公司倒閉，未來希望無薪假保障60％薪資，讓勞工能養家活口，也希望未來「青年朋友自提退休金」，來保障年輕勞工的未來。韓國瑜提到，他深知國營事業員工心中怨聲載道，承諾未來當選一定用人唯才、專業分工，不塞大肥貓來壓榨國營事業。至於農漁業等共同問題就是深怕找不到好通路，韓國瑜表示，未來會帶頭協助找訂單。

韓國瑜最後向各民族喊話，中華民國是國父孫中山所創，國父是客家人，未來一定要積極保留客家文化，而客家人重視教育、篤信忠臣孝子，希望客家鄉親全力支持；對於原住民朋友，韓國瑜希望能給予他們政府正常的照顧，「我保證未來一定全力以赴，讓樂觀開朗的原住民發自內心燦爛的微笑」。韓國瑜也向新住民表達感謝，謝謝新住民來台，當新台灣人的媽媽，希望新住民能繼續保留自己家鄉的文化，把母語教給下一代，希望每個民族一起在台灣這塊土地上好好愛護中華民國。

(中時 )