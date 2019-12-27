美國聯準會（Fed）決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）的部分成員，明年又將進行例行性輪替。反對降息的鷹派委員交棒，而最新取得投票權的4位地區聯儲銀行總裁，普遍認為立場偏鴿，故明年Fed的貨幣決策料不會像今年多見分歧，而且「鴿」聲更加嘹亮。

明年1月改由克里夫蘭、費城、達拉斯和明尼亞波利斯等4家聯儲銀行總裁，取得FOMC的貨幣決策投票權。

同時間波士頓、芝加哥、堪薩斯城及聖路易聯儲銀行總裁交棒，換句話說他們不再具備FOMC表決權，但仍可出席FOMC決策會議，全程參與Fed政策評估討論。

克里夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）與費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker），今年對降息的必要性持懷疑態度。

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）雖認為降息有理，並未強力鼓吹。他12月表示，2020年Fed料不做利率調整。

明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari），堪稱Fed的超級鴿派力主降息，他強調只要通膨率仍低於Fed的2％目標，美國經濟就無過熱之虞。Fed去年頻頻升息，卡西卡里表態反對，他要求的降息幅度，比Fed今年實際採行的更為大膽。

Fed今年3度降息，波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）和堪薩斯城聯儲銀行總裁喬治（Esther George）皆投反對票。聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）2度持異議，係因不認同降息幅度過於保守。

(工商 )