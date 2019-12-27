日本郵政集團2014年起5年之間不當銷售保險商品，導致客戶蒙受損失，日本郵政集團今天宣布旗下日本郵政、日本郵便、簡保生命保險等3家公司社長明年1月5日起辭職下台。

日本郵政集團（Japan Post Group）旗下的簡保生命保險公司不當銷售保險商品，金融廳與總務省（相當於內政部）今天以內部管理體制出現重大問題為由，做出行政處分，下令日本郵政集團從明年1月1日起3個月不得進行販售保險業務。這是日本郵政集團首度受到這種行政處分。

日本郵政公司社長長門正貢、販售保險的日本郵便公司社長橫山邦男、以及簡保生命保險公司社長植平光彥等3人今天下午6時（台灣時間5時）在東京共同召開記者會。

長門表示，集團發生這樣的事情，深切反省，對顧客和相關人士造成莫大困擾，深感抱歉。集團全體職員會嚴肅面對行政處分，不再重蹈覆轍，今後會加強內部管理，早日找回顧客的信賴。

71歲的長門是旗下擁有「日本郵便」、「郵儲銀行」、「簡保生命保險」等公司、員工約有40萬人的日本郵政集團經營負責人，曾任民營金融機關主管及外資銀行董事長，2015年出任日本郵政董事，隔年4月就任日本郵政社長。

日本郵政集團今天召開董事會決定新人事案。長門、橫山、植平將於明年1月5日辭職。

此外，日本郵政公司的上級副社長鈴木康雄因為從總務省前事務官口中打聽行政處分研議狀況被發現，也將於明年1月5日辭職。

日本郵政新社長將由前總務大臣增田寬也擔任，於明年1月6日就任；日本郵便公司新社長由專務執行董事衣川和秀擔任；簡保生命保險公司社長由副社長千田哲也調升。

現年68歲的增田寬也出身建設省，1995年起擔任岩手縣知事3任，被視為改革派的知事。2007年起被任命為總務大臣，2013年起接任郵政民營化委員會委員長，檢視郵政民營化的進展狀況。

日本每日新聞今天報導，金融廳表示，到2014年度到2018年度為止5年之間，日本郵政不當販售保險產品包括67件違反保險業法、662件違反社內規定。

日本經濟新聞日前報導，簡保生命保險公司不當銷售保險商品，是2007年郵政民營化以來，日本郵政集團爆發規模最大醜聞；簡保生命保險在2014年度起5年重複收取保費造成保戶受損達18萬3000件，販售違反法令或社內規定的保單有1萬2836件，有4萬5462名保戶要求退費。

(中央社)