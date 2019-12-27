台銀總教練陳國維賽後一番話，完全解釋了台銀為何27日表現完全脫胎換骨的原因，陳國維表示，「我昨天被氣到痛罵全隊，甚至大喊不想練了，這大概是我最生氣的一次，因為我跟他們搏感情，他們卻沒有，我只是要求他們從心做起！」

就靠陳國維如此憤怒的激勵方式，前次遭遇裕隆慘輸27分的台銀，27日竟以81比65痛宰裕隆，從輸27分變成大勝16分，也展現台銀表現起伏之大，這兩戰最大差異就在裕隆三分球表現，前役是投26中17，到了27日變成投24中4。

「我特別跟教練團看了我們前5場影片，發現不僅是球員，就連我們教練團也都太求好心切，很多攻守並非在設定內，加上前次一開賽裕隆太準了，當下我們被投傻了，」陳國維說，「所以今天賽前我只強調，不管對方多準，我們主動出擊。」

結果台銀27日徹底展現防守韌性，不僅把裕隆三分命中率壓到兩成以下，更讓裕隆出現23次失誤，甚至讓前6戰平均攻下聯盟最高96.2分，3場比賽破百的裕隆，27日只拿65分，代表陳國維的憤怒，確實影響到台銀在攻守兩端表現。

「就算到了今天早上，我的氣都還沒消，我只希望他們從心態開始做起，這場比賽總算有比較像我們教練團所要的感覺了，」陳國維說，「我的辛苦總算有點回報，否則我連回家都在想著怎麼讓他們變好，就連我老婆都跟他們吃醋了。」

台銀除了米歇爾拿下17分、15籃板及5助攻，陳侑昫也拿12分、10籃板的生涯首次雙十表現，他在賽後表示，「真的很感謝國維哥這樣激勵我們，也願意給我上場機會，他除了相當重視我們體能訓練，也會關心我們的飲食情況。」

(中時 )