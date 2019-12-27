前台中市長胡志強（左二）27日晚上到南屯萬和宮為第四選區國民黨立委候選人黃馨慧站台，高喊選黃馨慧，讓好人出頭天。（盧金足攝）

前台中市長胡志強（左五起）27日晚上到南屯萬和宮為第四選區國民黨立委候選人黃馨慧站台，與前台北縣長周錫瑋關注國民黨選情。（盧金足攝）

前台中市長胡志強27日晚上在萬和宮為台中市立委第四選區（西南屯）國民黨候選人黃馨慧站台時表示，立委要選黃馨慧讓好人出頭天，總統要選「像我一樣沒有頭毛的人，不錯啦！」支持者高喊「韓國瑜啦！」引起全場熱烈掌聲。

胡志強表示，韓國瑜是他好朋友，認真打拚，現在的最大政黨是「討厭民進黨」，而且民進黨執政很喜歡「養貓」，全場民眾笑回「民進黨養肥貓」，吃到肥肥吃到飽飽，所以台中人很聰明，知道要選最好的人，要讓台中更好，不會輸台北、高雄。

他說，支持台中市長盧秀燕，支持黃馨慧前進立法院，支持韓國瑜，「總統選沒頭毛的較好」，15年前選一個沒毛的市長，台中建設大家看的見，大家未來愈來愈好，胡志強幽默表示，台中要比高雄更好，還笑問「韓國瑜會不會來聽到這句」。

對民進黨急於在明年1月11日前投票前急於通過反滲透法，這實在很奇怪，真的是不民主，我們要台灣好下一代更好，不能這樣草率強行要通過反滲透法。

這場廟口開講，雖然天氣寒冷，但廟埕擠爆支持者，包括前台北縣長周錫瑋、台南市黨部主委謝龍介、高雄市勞工局長王秋冬，與西南屯市議員朱暖英與劉士州都到場力挺。

黃馨慧表示，大家為台灣要當不休息菩薩，請大家支持她到立法院，為台中市爭取建設與福利。

(中時 )