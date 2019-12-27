為迎接嶄新的一年，台中市政府特別設計一款別出心裁的新年賀卡，卡片上的日出照片是由台中市環保局長吳志長拍攝，藍天白雲的主軸映襯這一年市府改善空汙的成果，打開卡片還有小巧思，在「市長盧秀燕敬賀」上方，特別留了一個圓圈，拿起卡片一看，從圓圈裡能又見藍天，讓這張賀卡充滿新奇，引發熱烈討論。

「改善台中空汙問題，我說得到，做得到」、「台中空汙已經改善四成，但是我仍不滿意，還要持續努力！」市長盧秀燕說，市民對這一年台中空氣改善有感的聲音，市府聽見了，但還有很多工作要邁進，未來一定還會繼續努力讓台中更美好，讓市民更幸福。

維繫台中市的美好，一如維繫生命，需要提供乾淨的「陽光、空氣、水」是台中市長盧秀燕治理這座城市，一貫的主張。陽光代表「陽光政治」，通過公開透營的決策過程，讓市府與民同在；其次維護「空氣」品質，公私並進全方面改善空汙，打造宜居友善的生活空間；最後，則是積極推動交通、建設，全力開創活「水」經濟。

對於民眾最在意的空汙議題，台中市政府制定「藍天白雲行動計畫」，對所有汙染源嚴格稽查、強力重罰，截至今年1月至11月台中PM2.5均值17.8微克，較去年同期降低1.2微克，空品不良天數較去年同期減少13天，雙雙創下歷年新低。環保署也認證台中的空品狀況是八年來最好的。

為了彰顯空品改善成效與願景，市府特別設計這款新年賀卡，從信封到卡片的整體設計，選用純白色調襯托主軸，甫以金色提升節日喜氣感，融入藍天、白雲、陽光等元素，並導入中文盲人點字，攜手所有市民一同邁進新的一年，希望收到賀卡的同時，除了感受祝福，感受台中的美好，感受台中的轉變，不只溫馨，更有人情溫暖，而且這張別具特色的卡片，是由市府員工自行設計，沒有委外發包，同仁因為認同而發自內心的創意，格外讓人感動。

(中時 )