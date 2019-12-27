總統蔡英文今晚在總統選舉第3次電視政見發表會中，批評國民黨慣性跳票，候選人韓國瑜選高雄市長的承諾都沒有兌現，就宣布要選總統。蔡英文說：「你有一個外號叫韓總機」，每次談到政見，就會轉給政策團隊來回答，分機號碼是633，因為這些政策團隊跟前總統馬英九633跳票團隊是同一批人。

面對韓國瑜質疑民進黨被新潮流把持，「白天總統蔡英文、晚上總統邱義仁」，蔡英文也不甘示弱，批評國民黨有跳票的慣性，韓國瑜當高雄市長的跳票更是破紀錄。例如，競選時承諾過迪士尼、愛情摩天輪、挖石油等，結果當選不到3個月，什麼承諾都沒有兌現，就宣布要選總統。

蔡英文也酸韓國瑜，對於實際政策不在行，有個外號叫「韓總機」，因為每次被問到實際的政策問題，韓國瑜就會轉給政策團隊來回答，這個政策團隊的分機號碼是「633」，因為這個團隊就是馬英九633執政團隊，而且是跳票團隊，是同一批人。

本次電視政見會，蔡英文主打南北區域平衡。蔡英文指出，陳菊市長為了建設高雄，12年舉債1,000億元，高雄市的發展，大家都看得到。反而是韓國瑜，當市長後數字都弄不清楚，難怪借給人家600萬，到現在還講不清楚。

蔡英文說：「不過，沒有關係，你不在行，那我來做。國民黨不做，民進黨來做。上一次總統大選，我花了很多時間，構思應該如何加速區域均衡發展。」

她舉例台南沙崙智慧綠能科學城、高雄鐵路地下化、高雄捷運黃線、大林蒲遷村等，都是她上任後的政績。

蔡英文強調，國家的理財，她很有一套，2020年就要達成22年來第一次提出來的平衡預算，即使納入前瞻建設，國家債務占GDP的比率，依然持續在下降，這就是財政紀律。

蔡英文指出，她已經在高雄宣布「大南方、大發展」政見。我的目標很清楚，要把高雄發展好，和台南串成「台南高雄大都會」，成為南部發展的核心。

(工商 )