自駕巴士即將上路！工研院今與車王電簽約智能合作，2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，第一輛最快明年第一季試量產。業者已找多家民營業者洽談合作，要在北市特定路段上路行駛。

工研院表示，這是國內近年最大宗自駕車產研合作案，共整合14家國內車用電子設備及軟硬體廠商，如馬達、儀表、系統、感測器、圖資及聯網資安等，希望透過此次建構國內自動駕駛產業鏈，切入國際車廠一級供應鏈。

先期投資1.6億元到自駕巴士研發的車王電暨華德動能董事長蔡裕慶說，商業行駛路段目前與北市多家民營公車業者洽談中。他說這個需求不只北市，從北到南各縣市都需要，預估到2025年，全台公車汰換成自駕巴士約有1000到1500輛，後年起產線就可以接受訂單。

這次車王電要商業行駛的自駕巴士，在自駕分類中屬於Level 3＋(條件自動)等級，工研院副院長張培仁說，這表示某些緊急狀況還需要駕駛人介入，所以屆時上路自駕巴上還是需要配置駕駛。目前工研院正在跟業者研發於Level 4(高度自動)等級，雖然仍會配置駕駛人，但只有特殊情況如暴雨等才須介入，平時完全不用管。

經濟部技術處處長羅達生表示，官方以政策、研發及產業連結三策略奠定國內發展自駕車方向，首先是推「無人載具實驗條例草案」進行實驗，其次以科專支持工研院發展環周感知次系統技術及自駕車整合系統。最後以計畫集結研究機構、業者，推動3個自駕車的旗艦團隊，發展小型巴士、中型巴士、商用物流車三種型態的自駕車，建立自駕車產業生態鏈。

工研院強調，自駕車發展將可帶動國內車用電子產業，如攝影機、圖資、網通設備等，未來這些產業進軍國外需要有整車驗證實力，目前國內自駕車試行就是在協助業者取得門票。蔡裕慶表示，國內需求太少，未來國內產業必須往國外去爭取自駕車系統產品商機。

(中時 )