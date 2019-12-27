知名音樂人林隆璇之子林亭翰，日前推出首張個人專輯《不完整的再見》，他靠音樂實力退去星二代光環，在新專輯中一手包辦詞曲製作，展現多年累積的創作能量，不過私下父子倆感情相當好，林亭翰透露自己從小怕黑又怕鬼，長達10年時間晚上睡覺「要爸爸陪睡」，醒來若發現爸爸不在，還會再把爸爸拉到房間睡，展現另類父子情。

林隆璇和兒子林亭翰感情好。（資料照）

而林隆璇工作忙碌，陪林亭翰睡到一半會真的睡著，父子倆便一覺到天亮，林亭翰透露到高一才敢自己睡，不過坦言當時「是為了要玩手機，玩累就睡著」。雖然怕鬼但林亭翰愛看鬼片，求學時期曾有次和一大群男同學約看鬼片，看完全部人嚇到不敢回家，躲在網咖打電動到天亮。

自小愛打籃球的林亭翰，前後共搜集6件球衣，最愛的球星是Kevin Garnett，人生第一件搜集的球衣是他在明尼蘇達灰狼隊時期，後來到了波士頓塞爾提克隊，林亭翰回想2013年讀大一時，深怕偶像因年紀漸長就此退休，不顧一切獨自赴美觀賽，結果到美國才發現他因病未出賽，讓林亭翰直呼「超扼腕」，且當時翹2周的課慘被當掉3科目，後來靠重修補學分，才勉強逃過被二一命運。

林亭翰是球星Kevin Garnett鐵粉，曾經獨自赴美追偶像。（陳俊吉攝）

林亭翰回想當年獨自出國，雖沒遇上衰事，但因為英文不好不善溝通，回程轉機時心裡忐忑不安，深怕行李轉去別的國家，加上當時林亭翰在登機門等了許久，卻不見班機抵達，最後鼓起勇氣問地勤人員，才知登機門突然更改，有廣播但林亭翰沒聽懂，地勤人員急忙帶著林亭翰在機場狂奔，最後才順利趕上飛機，也因為經過這件事，林亭翰苦笑說「自此下定決心好好學英文」。

外型帥氣加上擁有182公分身高，愛打球的林亭翰高中時收過不少女生送的巧克力，回想有次特別經驗「一個學妹送我一顆金莎，然後就跑掉了」。雖看似桃花運旺，但他自揭「第一次」慘痛經驗，在國中時曾心儀一位補習班女同學，放學後時常一起走路到補習班，兩人互動越來越多，林亭翰哀怨「我還沒告白，女同學好像知道我喜歡她，就突然不理我」，在心中留下陰影不敢交女友，直到大學才交第一個女友。

林亭翰外型帥氣，更遺傳到父親音樂才華。（陳俊吉攝）

雖甫推出新作，林亭翰日前躍上網路溫度計「2019樂壇怪物新人」排行榜，讓他直呼「很意外，沒有很多人聽過我的歌吧」，也提到近期跑多場校園演出，台下同學即便不認識他「還是給我很熱情尖叫，好像我是大咖，很感謝」。他透露已完成明年金曲獎報名，也謙虛表示要累積更多好作品，目前單身的他沒急著談戀愛，希望全力衝刺工作。跨年林亭翰將和師弟楊影在淡水滬尾藝文休閒園區開唱，和粉絲迎接2020，購票請洽將捷金鬱金香酒店官網。

(中時 )