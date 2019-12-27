三度入圍金曲獎最佳樂團io樂團的團長Hans陳思翰，日前以VIP名義受邀赴美國拉斯維加斯觀賞「史密斯飛船」（Aerosmith）新一季巡演首場演出，此外更直衝後台，密會創團元老吉他手Joe Perry，看見演唱會中結合視覺與聽覺，親眼見證搖滾傳奇現場演出，讓陳思翰直呼「不可思議」。

陳思翰（右二）與樂器品牌aNueNue主理人Johnson及美國製琴師於Aerosmith賭城演唱會後台與Joe Perry合影。（艾歐音樂提供）

陳思翰想起2000年學生時期，在加拿大與好朋友們組團玩音樂，當時Aerosmith最廣為人知的是電影《世界末日》主題曲〈I Dont Want To Miss A Thing〉，歌詞十分貼近追逐音樂夢的自己。

剛好陳思翰的老友Johnson的樂器品牌「aNueNue」與美國製琴師Kurt共同為Joe Perry量身訂製吉他，因緣際會下認識了Joe Perry，更受邀赴美聽演唱會。陳思翰原以為是一場經典硬式搖滾演唱會，竟結合現代舞台設計、機械、燈光、音效等華麗的娛樂效果卻不違和，陳思翰也開玩笑說「現在觀眾真難取悅，哈哈哈，但薑還是老的辣，這麼弄還是硬底，帥」。另一位吉他手Brad Whitford也給予陳思翰鼓勵「繼續做你想做的事，享受音樂帶給你的一切」。

Aerosmith演唱會融合視覺與聽覺設計，十分吸睛。（艾歐音樂提供）

從美國返台後，陳思翰也用電吉他彈唱Aerosmith的經典歌曲〈Dream On〉，已上傳於Hans個人的官方Youtube頻道，他預計2020年上半年推出個人專輯，最新單曲〈海枯石爛〉預計於農曆年後發表。

陳思翰受邀賭城觀賞Aerosmith演唱會。（艾歐音樂提供）

陳思翰與Aerosmith傳奇吉他手Joe Perrym於賭城演唱會後台相見歡。（艾歐音樂提供）

(中時 )