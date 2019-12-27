菲律賓總統杜特蒂政敵德利馬入獄近3年，在兩名美國聯邦參議員提案下，涉及德利馬入獄的菲國官員可能遭美國限制入境。杜特蒂今天反擊，下令禁止這兩名參議員入境菲律賓。

美國總統川普（Donald Trump）20日簽署2020財政年度預算案，其中一項法案的「禁止入境」條款寫道，美國國務卿若「有可靠資訊指外國政府官員涉及…德利馬（Leila de Lima）的不法監禁」，應禁止他們入境美國。

這項法案由參議院民主黨黨鞭杜賓（Dick Durbin）和同黨籍聯邦參議員雷希（Patrick Leahy）提出。

綜合菲國媒體報導，菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）今天說：「總統即刻下令移民局禁止美國參議員杜賓和雷希，在美國2020財政年度預算案引入這項條款，傲慢、蒙昧、輕信的美國立法者入境菲律賓。」

帕內洛揚言，若美國果真禁止涉及德利馬遭監禁的菲國官員入境，菲國將取消美國觀光客免簽，要求所有美國公民都必須取得簽證才能入境菲律賓。

對川普過去曾邀請杜特蒂（Rodrigo Duterte）訪問白宮，帕內洛說，杜特蒂將正式回覆川普，拒絕這項邀請。

帕內洛表示：「他（杜特蒂）說從此（禁止入境條款）之後，他再也不打算去美國了。」

不過，帕內洛說，杜特蒂未因川普簽署2020財政年度預算案，而對川普懷有惡感。

德利馬是杜特蒂「掃毒戰」主要批評者之一。她被指控數年前擔任司法部長時涉嫌收受獄中毒梟賄款，於2017年2月被捕後遭關押至今；德利馬否認相關指控，支持者形容拘捕行動是政治迫害。

德利馬17日提出涉及逮捕和監禁她的菲律賓官員名單，包括杜特蒂、帕內洛、眾議院前議長阿爾瓦雷茲（Pantaleon Alvarez）和司法部前部長阿基瑞（Vitaliano Aguirre II）等人。

帕內洛今天說，菲律賓最高法院已確認，監禁德利馬「有據且合法」。

他表示：「針對我們的官員、法官和司法單位對違法人士如何執法或解釋法律，任何其他國家都不能指手畫腳。」

(中央社)