李保芳：茅台集團新電商公司將於明年成立 21:272019/12/27 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《財聯社》報導，27日，在貴州茅台2019年度全國經銷商聯誼會上，茅台集團董事長李保芳透露，茅台將在春節後研究新的電商營運方案。李保芳表示，注銷電商公司是因為過去電商公司有問題，而建立新電商是最快解決問題的方式，至於成立時間，李保芳說：「明年一定會成立。」 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (旺報 ) #電商 #公司 #集團 #營運 #方案 也許您會感興趣 推薦閱讀 宅經濟與電商物流助攻 嘉里大榮宅配通 2020業績看俏 04:102019/12/23 證券．權證 10倍大浪味仙 滿足零食控歡樂加倍 04:102019/12/23 時尚消費 交換禮物別踩雷 厭世、療癒商品最夯 04:102019/12/23 時尚消費 《貿易》貿協助攻B2B，助中小企業瞄準客群 14:492019/12/23 財經 高林股有越南公司助陣 明年營運將優於今年 17:132019/12/25 財經 台菸酒年菜 營收挑戰1.1億 04:102019/12/26 財經要聞 高林股攻越南 2020營收喊衝 04:102019/12/26 證券．權證 《國際產業》電商銷售額創新高，帶旺美年終節日購物季 09:092019/12/26 財經 遠航如果被撤銷營運許可 投資人出手的可能性就很低 14:042019/12/26 財經 打造最強娛樂電商 蝦皮揭曉創新服務四大成果 04:102019/12/27 產業．科技 財經熱門新聞 台積電獨門封裝技術 跟著5G明年大吃四方 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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