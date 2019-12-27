據《財聯社》報導，27日，在貴州茅台2019年度全國經銷商聯誼會上，茅台集團董事長李保芳透露，茅台將在春節後研究新的電商營運方案。李保芳表示，注銷電商公司是因為過去電商公司有問題，而建立新電商是最快解決問題的方式，至於成立時間，李保芳說：「明年一定會成立。」

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(旺報 )