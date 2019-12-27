國民黨總統候選人韓國瑜今天參加總統大選第三場政見發表會，他於第三輪發言時指出，蔡英文總統提醒要注意性別平等、女性權利，「我嚇了好幾跳，我想到小寓言故事，非洲草原一隻獅子抓水牛，被踢傷了，獅子到非洲法院按鈴申告，控告傷害罪」。選戰以來，從未看過蔡英文總統這麼維護女權。韓的發言人何庭歡，民進黨形容她花瓶，代表她中看不中用？還是藐視她？蔡英文為何沒有公開澄清、制止這種行為？

韓國瑜並舉出，他十天前到蘆洲抱了個小嬰兒，小嬰兒媽媽親切把孩子遞給他，但網軍撲天蓋地修理，說他會傳染疾病，逼這對媽媽、爸爸不惜聲明考慮按鈴申告，「母親這麼冤枉！我被你們網軍攻擊成這樣子，妳為何沒有登高一呼，保護這位女嬰的母親？保護這位女嬰？」

韓國瑜再指出，民進黨動用國家機器，網軍1450抹黑李佳芬，夫人干政、愛金錢、愛權力，還到他岳父砂石廠，發動國家機器挖了38個洞，一開始說盜採砂石，又說倒廢棄物，結果也挖不到。此外，利用國家機器抨擊他夫人的弟弟、妹妹，連阿公的墓都被抨擊。用國家機器對付一個女人，李佳芬招誰惹誰？請蔡英文總統發揮道德勇氣，請民進黨公職人員、網軍、媒體，不要這樣對待女性，要尊重女性。

韓國瑜強調，蔡英文總統明顯雙重標準，強烈護短，只要民進黨做的都護短下去。「上次舉出國民黨的貪污案例，但民進黨總統陳水扁這麼大的貪污犯，到現在為止還在外面走來走去，對妳指手畫腳、張牙舞爪、評論時政，妳一個字都不說」。

談到反毒品立場，韓國瑜強調，「毒品為萬惡之源，百分之百動搖國本」，世上幾種人絕不能原諒，他當總統絕不會客氣，第一、強姦婦女，第二、虐待兒童，第三、販賣製造運輸毒品，第四、貪污，第五、酒後駕車。蔡總統執政快四年，現在監獄中死刑犯40個、只執行一個，妳什麼態度，請講清楚！「還問我對毒品的態度？我深惡痛絕！」。

對於能源政策，韓國瑜指出，「蔡英文總統執政三年半，能源政策已經完全走偏」，連歐盟上星期都認定核能是可以可慮的綠能，德國都重新思考，廢除核能是不是錯誤？要不要重新思考這個問題？開始面對核能。

「全民公投通過以核養綠，妳不執行」，韓國瑜表示，蔡英文讓台灣人民選擇，第一被熱死，第二被妳燒的煤炭燻死，第三被妳的政策活活氣死。「妳的能源政策不斷燒煤，誰在做煤碳生意？每一年幾千億的買煤碳，誰在買賣？誰在煤碳生意上下其手，大撈特撈？」，韓強調，他若當總統，成立特偵組，一定調查有沒有賺黑心錢？有沒有花很多錢，燒亂七八糟的煤賺差價？他認為，應該找退休台電老員工、專門弄煤炭的，發一點獎金，拜託他們去檢查這些煤炭，但蔡英文都沒做。

韓國瑜指出，我們能源已經完全走錯，民進黨政府不尊重公投結果，藐視公投，藐視廣大民意，用奇奇怪怪的風力發電。台灣風力發電招標要五塊八，歐洲德國最強才兩塊多，我們為何要多花九千一百億，為何台灣人要付高昂電費？誰在貪這個錢？民進黨太多太多事情，我們看不下去。要以核養綠沒有問題，但為何要在最貴的時候買，我們台灣人是腦子進水生病了嗎？為何不用核能，緩衝一段時間，等量產之後建構綠能，考慮成本又照顧人民健康？「民進黨政府內貪官太多，這是大肥肉，就是要撈，我不客氣地說，為何妳不成立特偵組，真的是踐踏台灣人民。這個能源政策，民進黨真的是傷天害理！」

談到兩岸政策，韓國瑜表示，兩岸政策是根據中華民國憲政體制，發展兩岸交流，他會用和氣生財的「和」字來面對兩岸關係，兩岸之間必須和平發展。台灣內部經過總統大選之後必須和諧相處，我們都是命運共同體，不是殺父之仇，不是奪妻之恨，我們必須和諧，對外關係要和氣生財，幫助台灣開創經濟，幫助台灣人民開創更好的日子。

韓國瑜強調，不會採取民進黨的方式，用刺刀刺對方，一步一步進逼，一步一步挑釁兩岸關係，藉由兩岸關係的緊張來換取自己的政治選票，製造人民的亡國感來換取選票，這是不道德的。韓國瑜並拿出一張所有民進黨人士與大陸往來的圖片，包含有民進黨立法委員到北京唱歌、喝酒、一起跳舞，高唱「我們都是一家人」。此外，謝長廷、陳菊、賴清德、蔡英文總統本人都在做交流。「你們交流是交流，我們接觸就是賣台」。韓國瑜指出，有140萬至150萬的台商眷屬在中國大陸，妳這樣做下去，只是讓他們「豬八戒照鏡子」，「我希望妳能懸崖勒馬！」。

(中時 )