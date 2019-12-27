總統候選人電視政見發表會最終回晚間結束，蔡總統離場時表示，若不讓這屆立委審反滲透法，屆期不連續，難道要讓吳斯懷、邱毅來審嗎？針對網軍問題，蔡也反問韓陣營，才應說明國民黨副主席借給韓的是什麼網軍，此與臉書日前刪除帳號有關，很可能是國際認證網軍。

蔡英文回應媒體提問時說，中國航母行經台海是看得見的威脅，但也有看不見的，就是每天在台灣社會滲透的中國力量，這就是反滲透法是很必要的，希望儘早協商立法通過，有些人建議下屆立委審查，但立院換屆不續審，時間會拖延很多，下屆審難道要讓吳斯懷、邱毅審嗎？

針對楊蕙如案，蔡則說，案子進入司法程序不適宜多評論，倒是國民黨要講清楚曾永權借給韓國瑜總部的網軍是什麼網軍，台北市議員徐弘庭說要網軍去肉搜人，日前臉書刪除帳戶跟韓國瑜陣營也很有關聯，這些很可能是國際認證網軍。

對於被韓批評是讀稿機，蔡表示，常講錯話、謊話、信口開河的人是不需要讀稿機的，做國家元旦講話必需精確，各國元首都有用讀稿機，就是因為發言要精確。

(中時 )