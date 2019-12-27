市府舉辦「開飯‧開販」銷售活動，更加入桃園最受歡迎的各式在地滷味「托滷、脫魯生活節」，同步舉行2019年「桃園金牌」頒獎典禮。（甘嘉雯攝）

市府舉辦「開飯‧開販」銷售活動，更加入桃園最受歡迎的各式在地滷味「托滷、脫魯生活節」，同步舉行2019年「桃園金牌」頒獎典禮。（甘嘉雯攝）

桃園市政府經濟發展局匯聚近百攤桃園美食與好禮品牌，盛大舉辦「開飯＊開販」銷售活動，更加入桃園最受歡迎的各式在地滷味「托滷、脫魯生活節」，堪稱桃園最強美食一次進貢，現場同步舉行2019年「桃園金牌」獲獎業者頒獎典禮，市長鄭文燦親自出席頒獎。

27日起連三天於桃園藝文廣場由桃園為提供消費者買年菜送好禮，包括桃園市鄭文燦市長、經濟發展局郭裕信局長、59家業者代表與多位貴賓參與。

經發局長郭裕信表示，過去10年當中，桃園市政府舉辦多次桃園好禮及金牌好店的評選，共選出超過300多件的優質產品，多年來桃園市府與業者一起努力激盪出更好的創意，不論在產品品質或是商品包裝的美觀上，不斷的改造進步，相信消費者都可以看得到。

106年度起，由桃園市政府整合「金牌好禮」、「金牌好店」及「桃園好棧」統一行銷，打造「桃園三金」，為桃園在地企業品牌行銷再升一級；今年，為了實質協助在地業者進行品牌推廣並刺激銷售，經濟發展局以「桃園金牌-臺灣第一站」為主題，以串流美食與伴手禮包裝本市通過認證的好禮及好店，強化社會大眾對「桃園金牌」的品牌認知。

(中時 )