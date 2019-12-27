在微軟與蘋果等重量級科技股助陣下，以科技股掛帥的那斯達克（Nasdaq）指數26日首度飛越9,000點心理關卡大關，這也使得該指數今年來漲幅已累達36％。

那指26日收高0.8％至9,002點，這已是它連續第11個交易日收漲，創下2009年來最長一波漲勢。

不過根據道瓊市場資料顯示，這次那指從8,000點一路攀漲到9,000點，一共耗費了335個交易日，是該指數從7,000點跨越到8,000點約花164個交易日的兩倍多。

分析師認為，這次那指上漲千點所花時間的較久，主要是受到去年年底美股股災所致。資料指出，那指收盤升抵8,000點是在去年8月27日，不過因年底股災拖累，導致該指數到了12月24日，又跌落到6,193點的谷底，與8月高位相比足足跌了近23％，直到今年4月那指才又重新收復8,000點關卡。

然而帶動這次那指漲勢一飛沖天的主要功臣，一如往常非科技股莫屬。該指數雖然涵蓋2,700家公司，不過科技公司占其加權比重高達48％。

當中又以微軟、蘋果等兩大重量級科技業者貢獻最大。從去年8月迄今，微軟股價飆高逾44.8％、蘋果漲幅也有33％。不過同為尖牙股（FAANG）的臉書在這段期間卻只上漲16％、Google母公司Alphabet也僅小漲7％，亞馬遜甚至下跌4.2％，網飛則跌8.7％。

(工商 )