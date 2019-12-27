櫃買中心為表揚證券商、會計師及律師等中介機構對資本市場的貢獻，及感謝其協助櫃買中心推動業務，並增進雙方之互動交流，今（27）日舉辦「108年中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮暨業務座談會」，邀請中介機構高階主管共同參與，並由金管會主委顧立雄、證期局局長王詠心及櫃買中心董事長陳永誠頒獎表揚輔導績效卓著的證券商及會計師，以肯定其過去一年推動企業進入資本巿場之努力。

櫃買中心董事長陳永誠表示，櫃買中心成立25年來已逐步架構為一個多功能與多層次的全方位交易所，在國際能見度及競爭力上也多有提升，今年更發表富櫃200指數及相關指數連結商品、推動證券商發行指數投資證券ETN，以完整櫃買巿場的產品線，並促進交易的活絡。雖然今年受美中貿易衝突的影響，使部分發行公司遞延IPO時程，但申請興櫃家數已達50家，與107年度相當，顯示仍有很多企業積極規畫進入資本市場，期待各中介機構繼續協助發掘更多具發展潛力的企業，讓資本市場「質量並重」。

金管會主委顧立雄表示，資本市場扮演著經濟的櫥窗，感謝櫃買中心持續配合政府政策、協助重點產業進入資本市場，並響應新南向政策實地拜訪東南亞優質企業，讓投資人有更多元的投資標的；也感謝中介機構為資本市場的付出，輔導企業建構制度到順利進入資本市場，以及後續的持續公開募資，讓企業得以藉由資金活水挹注而永續發展，未來也將以促進經濟活絡、維持金融穩定及兼顧投資人權益為目標，包括健全資本市場、持續推動創櫃版業務扶植創新企業，擴大市場規模，以及持續推動綠色債券等方向，期許各位共同為證券市場的發展一起努力。

本次座談會亦就審查實務、資本巿場發展及少數優質企業對進入資本市場遲疑的原因等議題進行雙向交流。與會中介機構表示，企業第二代接班人相對較第一代有意願進行IPO規畫，惟對各地資本市場的選擇亦隨之增加，獲利穩定的隱形冠軍公司通常擔心IPO會使稅負加重、資訊過度揭露易使商業機密外洩，以及股價未充分合理反映公司價值等。

櫃買中心表示，隨著全球CRS實施恰可作為企業規劃IPO之好時機，櫃買中心樂於與中介機構合作進行宣導及拜訪，介紹台灣資本巿場優勢、強化企業主的信心與化解疑慮。金管會主委顧立雄亦表達將不斷努力營造更友善之金融環境，透過政策如「媲美星港財富管理方案」挹注台股資金。未來櫃買中心將持續與主管機關、中介機構一起努力，增加多元籌資管道、扶植各階段的企業、完備資本市場制度、發展各項新商品，以促進交易活絡，並提供投資人更多優質的投資選擇標的。

(工商 )