農曆年將至，1111人力銀行27日公布最新調查指出，7成8的上班族有計畫趁節慶旺季兼差打工，幫自己多賺一點年終獎金，原因是「薪水不夠用/增加收入」（62.3％）、「年節/節慶工作機會多」（32.9％）、「年節/節慶時薪比較高」（29.3％）。進一步從產業別交叉分析，以民生服務業從業人員想打工兼差意願最高。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖說，台灣低薪現況嚴重，根據主計處最新公布的受僱員工全年總薪資統計，目前有50％的受僱員工年薪在49萬以下，還有30％的受僱員工年薪僅37.2萬。

何啟聖說，低迷的薪資收入，促使上班族向外找財源，每年的12月開始到農曆年前，是零售業與餐飲業的銷售旺季，消費者採購年貨、送禮、尾牙、聚餐的需求大幅增加，民生服務業在年前會釋出大量的短期人力需求，根據1111人力銀行資料庫顯示，12月份就有超過8.5萬個兼職工作機會，其中，以餐飲服務業釋出的工作機會最多。

此外，在不影響正職的前提下，1111調查顯示，上班族選擇兼差工作的考量，最重視時間彈性（54.3％），其次是薪資收入較高（38.4％），第三是工作地點/離家近（33.3％）；節慶期間最想從事的兼職工作，包括文書處理人員（25.7％）、餐飲服務人員（21％）、門市銷售人員（20.6％）、年貨大街銷售人員（19.4％）及活動展場人員（16.6％）。

何啟聖提醒，節慶期間兼差往往因時間短，忽略了投保勞保的必要性，事實上即使是短期的兼差打工，權益和正職員工都一樣，只要受僱單位是勞保強制投保單位，就必須為員工辦理參加勞工保險，據勞工保險條例第十九條的規定，同時受僱於兩個以上投保單位者，其普通事故保險給付之月投保薪資得合併計算，對於勞工來說更有保障，千萬不要忽略。

為了解上班族節慶期間兼職打工意願，1111人力銀行設計「上班族搶賺節慶財意願調查」，針對會員進行網路問卷調查，調查時間2019年12月11日到12月25日，總計回收有效樣本1,137份。

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