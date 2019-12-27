距2020大選僅剩15天，立委候選人民調、網路聲量頗受鄉民關注。根據《網路溫度計》公布的「新秀立委候選人」、「區域立委候選人」網路聲量排行榜，親民黨立委候選人李正皓竟奪下雙料冠軍。把擁有超高人氣的民進黨立委候選人吳怡農、「港湖女神」高嘉瑜拋在後頭

《網路溫度計》公布立委候選人網路聲量排行榜，統計時間自9月27日至12月27日，全台立委候選人所累積網路聲量排行榜，李正皓意外拿下「新秀立委候選人」、「區域立委候選人」的聲量雙冠王，人氣超旺的民進黨立委候選人吳怡農、高嘉瑜兩人反而退居至第2、3名。

根據最新數據統計，李正皓網路聲量累積高達16萬3020篇，在「新秀立委候選人」評比，大幅領先第2名吳怡農的79713篇、第3名高嘉瑜的66756篇；另外在「區域立委候選人」評比，也大幅領先第2名洪秀柱的97568篇、第3名蔣萬安的97398篇。

(中時電子報)