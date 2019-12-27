新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展，新北市教育局長張明文特地到場欣賞直呼「非常感動！」（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展，新北市教育局長張明文特地到場欣賞直呼「非常感動！」（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展。（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展，新北市教育局長張明文特地到場欣賞直呼「非常感動！」（葉書宏攝）

能仁家商「家政群科」聯合畢業成果展

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展，結合幼兒保育科、流行服飾科以及美容科的應屆畢業生，展現在校3年的學習成果，新北市教育局長張明文特地到場欣賞直呼「非常感動！」他強調，只要給予孩子們栽培、機會、舞台，每個孩子都是天才。

今年成果展以「Beauty Magic／韻（IN）時尚」，呈現出學子活潑熱情且富創意的一面。從表演節目設計、服裝製作到整體造型，全部都是出自於學生三年來專業及跨域技能的創意巧思及學習運用。

張明文表示，看了非常感動，要豎起大拇指，將3年學習透過作品展現出來，這是台灣技職教育的驕傲，感謝師長3年來的努力。每一個孩子都有才學，只是看有沒有放對位置、有沒有機會表現，台灣文化底蘊非常豐富，幼兒保育科，流行服飾科以及美容科都是台灣未來的競爭力，最棒的人才。

張明文強調，每個孩子都是欠栽培、機會、舞台，只要給予他們栽培、機會、舞台，每個孩子都是天才。市長侯友宜上任後只交代品德、適性發展兩件事情，在能仁見證到技職教育成果，只要學生們願意努力、願意加油，畢業後都不用擔心。

能仁家商校長林佳生指出，學生在準備發表的過程中都竭盡所能，為求完美呈現而努力不懈，就是希望能獲得最高的肯定與讚美。他說，就讀能仁家商的學生，不管選擇了哪一科別，平日除了課堂的學習外，最重要的就是學校為學生設計了各種適性表演的舞台，讓學生發揮素養與技能，融合自我的創意，實際付諸行動展現自我，讓學生在能仁家商的三年中，能夠展現夢想，振翅高飛。

林佳生表示，「人生的旅程漫長、成長的道路崎嶇、唯有站穩腳步、立定方向、才可以創造出一片光明願景」，三年來，學生們在師長的諄諄教誨下，經歷漫長和崎嶇的學習之路，創造出豐碩的成果呈現於大家眼前，如108學年度全國高中職家事類技藝競賽榮獲一金手、四優勝的佳績，堪稱新北家事類技職之最。

(中時 )