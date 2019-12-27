Baby自信秀美腿。(取自Angelababy微博)

網友PO出截圖，感嘆這就是明星與素人的差別。(取自微博)

混血兒女星Angelababy果然是人美穿什麼好看，她今日身穿裸色T恤登上大陸綜藝《潮流合夥人》，瞬間引爆討論，因為乍看Angelababy彷彿只穿一件紫色內衣，令網友直呼這衣服果然不是凡人可以駕馭的！

Angelababy激似內衣外穿的潮T引爆陸網討論，更有網友PO出一張截圖，感嘆這就是素顏與明星的差別了吧，「內衣外穿？」、「大喊一聲我可以」、「漫畫腿」、「什麼鬼？原諒我不懂」。

(中時電子報)