63歲女星寶媽（王美華）驚傳罹患肺腺癌，她透露11月底健檢發現了肺部長了一顆非常小的腫瘤，確診是肺腺癌，她已於聖誕節當天一早開刀。肺腺癌可說是「沉默殺手」，醫師提醒，肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，超過7成病患發現時都已是晚期。台大醫院新竹生醫園區分院院長余忠仁更指出，國內罹患肺腺癌的女性中，非吸菸者就占了高達8成5以上。

據《健康2.0》報導，余忠仁提醒，肺腺癌家族史當中，女性肺癌基因遺傳罹患風險，會比男性還更高，若三等親女性曾罹患肺腺癌，最需要注意，他建議及早接受低劑量胸部電腦斷層檢查。

寶媽自揭是早期肺腺癌，余忠仁進一步說明，早期肺腺癌可能是指腫瘤小於1公分、且沒有淋巴腺轉移，標準治療為手術切除，術後最好要定期追蹤。

近年來台灣肺腺癌患者中，不抽菸的女性罹病數量確實有增加趨勢，但原因尚不明確。根據臨床觀察，余忠仁說，不吸菸女性罹患肺腺癌的原因中，以暴露於二手煙最為常見。

余忠仁醫師強調，肺腺癌的危險因子包括：曾罹患肺結核或慢性肺部疾病、肺癌家族史、煮飯油煙、拜拜燒香、二手菸等。近期也有不少研究推測，長期持續暴露在空汙環境，PM2.5等空氣污染物可能也與導致罹肺腺癌脫不了關係，尤其暴露越久，罹癌風險越高。

(中時電子報)