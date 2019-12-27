數日前俄羅斯研製的蘇-57隱形戰機出現首次墜機事故，後續資訊確認該機是首架量產型的戰機。雖說墜機事故幾乎任何戰機都會發生，但是量產首架戰機就摔機的厄運倒極少見。這一摔不僅摔掉了俄羅斯的自信，也形成對蘇-57未來推向國際的重大障礙，損失的可是百億美元（或數千億台幣）等級的市場。

《新浪軍事》分析稱，蘇-57摔機對後續量產造成了非常不利的影響，按照預定計劃，摔掉的這架戰機原訂數天內就正式交付，出現了這種嚴重事故無疑是對俄羅斯人自信心的一記重擊。

蘇-57戰機從一開始的歷程就多災多難，原先的立項代號T50，研發過程顛簸跌宕，2010年首飛之後，還發生多次零部件起火等嚴重事故。外界也從其結構外型與塗層效果懷疑其隱形功能不佳，讓二戰結束以來一直能與美軍一較長短的俄製戰機在開發5代戰機上明顯落後。目前美國隱形戰機都已有一系列與各種不同功能的隱形戰機，但俄羅斯卻連一款堪用的型號都搞不出來，無論面子或裡子都有些吃不消。

眾所周知，蘇-57的狀況連俄羅斯自家空軍一開始也不太捧場，只買了2架，後來在普丁一聲令下，才加碼76架給了些面子。在經歷數次航展的演出後，俄開始賣力對外推銷蘇-57，其中曾公開表態的有意採購的有印度、土耳其兩個買家。

分析指出，在蘇-57還在T50項目時，印度就參與投資，但後來覺得接觸不到核心技術，而且也不看好T50，終於知難而退。印度曾想向美國買F-35，美方開出斷絕與俄羅斯軍購關係為條件，如此一來顯然只有購入俄製蘇-57是最可行的方案。至於土耳其，原是F-35專案的參與者，但因與俄S-400交易後搞砸與美國關係，土耳其眼見F-35到手無望，放話要買蘇-57。

如果土耳其和印度兩國能在2027年前簽下訂單，那麼俄羅斯既能得到一筆寶貴的資金，又能在更多用戶身上驗證蘇57，還能抓住兩國核心武器的命脈，潛在的市場價值將會有上百億美元之多。這就與過去俄出口蘇-30MKI的情況類似，賣了原先的機型，拿到錢再搞出新版升級款蘇-30SM。

因此，首批量產蘇-57對內對外都有相當重要的意義，但第一架量產機竟活生生摔機了。雖然說從長遠來看，土耳其和印度未必就不買蘇-57（因為也沒別的選擇），但至少在短期內要從這兩國口袋裡掏錢挹注蘇-57已幾乎不太可能，就連尚未開口但可能是潛在買家的中國大陸，就確定已絕望了。

分析最後結論說，所以這次摔機並非如一般所稱「任何戰機都會摔」那麼雲淡風輕。在關鍵時間點上，摔了不該摔的戰機，這負能量就很可怕了。

(中時電子報)