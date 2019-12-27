民進黨擬強推「反滲透法草案」；台灣維新黨今表示，外界但對反滲透法的質疑，也並非完全無的放矢；因為最近只要傳遞不利於小英總統論文真相的網路文章或貼圖，有一部份人竟然也遭檢警單位偵辦，的確有令人回到白色恐怖的氣氛。

台灣維新黨指出，制定的確有其必要性。不過這也凸顯了過去三年多，蔡總統在完全執政下，其國安把關仍然是漏洞百出，尚未善盡其責。但對反滲透法的質疑，也並非完全無的放矢。

台灣維新黨說，尤其反滲透法刑度更高，其不確定性的法律概念更大，的確有擴大誅連的高風險性。而且對於不滿及評判執政高層的人士，或思想偏向統派者，均可能因而被誅連。

台灣維新黨指出，保衛台灣或稱作中華民國的主體性，相信是社會大眾的基本共識。有效的、符合真實需求的法案如反滲透法是必要的。台灣維新在捍衛台灣基本共識的立場是堅決不變的。但在具體執行上的疑慮及爭議，如犯罪構成要件的明晰性，及避免侵害到言論自由、思想自由、結社自由，的確是非常重要關鍵。

台灣維新黨認為，如何釐清的確是需要相當法律政治專業的能力，也非常的重要。短短三十幾天的法案推動過程，適逢立法委員們都再投入選舉的當口，要能完成影響如此深遠的法案可說是總統對行政立法單位出的大難題。

台灣維新支持包括反滲透法等各種保障國家安全的法規，但明顯當今政府並沒有長遠規劃以及讓社會形成共識的能力；僅能期待現在的立委們能在激烈的選戰之中，好好為蔡總統的失職而善後，擬定出有系統可執行的。

(中時 )