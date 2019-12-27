曾演出《白娘子傳奇》、《楚留香傳奇》、《劉伯溫傳奇》的資深演員夏光莉，當年事業如日中天之際，為了浪子回頭的藍文青放下演藝事業、推掉所有邀約，為愛息影陪他打拚藍寶寶麻辣火鍋事業，當年這段愛情故事轟動一時，電視台為此還製作特輯，至今2人未走入婚姻、也沒生兒育女。

如今2人意外傳出28年情變，還有一段剪不斷理還亂的金錢糾紛，夏光莉日前透過委任律師代表出庭，消息因此曝光，兩造律師在法庭內陳述立場未有共識、各說各話，形同夫妻的2人撕破臉、對簿公堂。

夏光莉今（27日）對分手不願多談，僅說：「他是我人生中遇到的最大騙子，說假話連眼睛眨都不眨。」

夏光莉指控藍文青前年為藍寶寶麻辣火鍋店，準備集資2億上市上櫃，向她借貸2900萬現金，後來上市上櫃計畫破局，她向藍催討，藍先還了1100萬現金，她向藍催討其餘的1800萬，藍對夏光莉表示公司和個人都沒現金。

夏光莉今表示，今年初對藍文青再三催討，藍拿出一間跟銀行借貸1000多萬的房子信託給她，擔保1000萬欠款，剩下的800萬加上藍又向她借110萬買3對鸚鵡，總共還有910萬未還，所以她今年5月寄存證信函，他一直置之不理，7月對藍提告。

藍文青目前是寶舖建設董事長，今透過公司人員表示不回應，藍文青的委任律師張顥璞表示，「我們否認有借2900萬，對方有提轉帳資料，但我們也有匯過去的錢，轉帳資料無法代表借貸關係，對方連錄音、訊息或收據都沒有；藍先生和夏小姐生活幾10年，財務上往來往去，藍先生希望可以和平解決這件事，不要影響夏小姐未來的生活，既然進行到訴訟，我們就積極協商」。

(中時 )