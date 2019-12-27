針對蔡英文總統質疑國民黨總統候選人韓國瑜指控政府貪汙卻沒提證據，韓國瑜今晚結束政見發表會後受訪語帶諷刺地建議蔡英文總統從善如流，再次抄襲他的政見，在最後4個月任期立即重啟特偵組，從總統以降官員，效法他宣示「若貪汙，保證不假釋關到死」。他批蔡迴避此議題，顯然對執政團隊沒信心。

韓國瑜會後受訪時先表示自己今天就勞工、農漁畜民、兩岸、治安、還有客家、原住民、新住民、青年政策與能源問題等，在政見發表會上向全國民眾誠懇報告自身看法。

詢及蔡英文總統要韓國瑜要提出證據才能指控政府貪污，韓國瑜表示，現在廣大的台灣人並不相信蔡英文是清廉政府，他語帶諷刺地建議民進黨從善如流，再次抄襲他的政見，宣布任內最後4個月立刻重啟特偵組，並從總統本人開始、到其任命的行政院長、閣員，以及重要的國營事業董事長、銀行金融界負責人，全部都效法他，向全國民眾、檢察官、法官保證，「如果貪污，保證不假釋，願意關到死」。

韓國瑜認為，蔡英文對特偵組議題不斷迴避，顯然對自己的執政團隊有沒有貪污，沒有把握也沒有信心。

媒體進一步詢問韓國瑜提出的庶民經濟希望工程，韓表示，未來希望政府要對批發零售、餐飲物流等跟民眾最貼近的行業，提出資源協助， 其實這或多或少跟中小企業庶民在經濟領域的結構有很大關係，中小企業約占七成。

韓國瑜指出，庶民長期沒得到政府關愛的眼神，未來除了衝刺高科技高薪產業，另外也要特別重視庶民經濟，包括農漁民勞工等相關問題，他認為，一個快樂幸福的社會，一定是每個層次和族群都能被政府關注到，「這是我跟張院長共同對台灣人民的承諾」。

(中時 )