剛才我們聽了宋主席跟韓市長的說法。

首先，我要對韓市長剛才說的這麼多的東西，其實在前兩次的政見發表，你都講過了，我們也都解釋過了，也動用各部會跟你解釋過了，我也在場都跟你解釋過了。你都沒有聽，講錯的還是繼續講錯，講歪的還是繼續講歪，你只有一個目的，就是你只要說給選擇聽你的話的人聽，而不是要選擇給社會大眾聽。

韓市長，我們在選總統，你講的事情都要有根據，你說我們貪污，貪污在哪裡？案件在哪裡？你沒有根據。你只是泛泛地用你的國民黨的邏輯來想像說民進黨執政一定貪污，可是你沒有拿出任何的證據出來，你的經驗還是國民黨的經驗，你不瞭解民進黨。

那我也要再跟你說一遍，你對於綠電的看法完全是錯誤的，完全是被那一些企圖讓核電繼續下去的人所誤導的。我也解釋過好幾次，但是你不聽，你只選擇相信你要講的這些話。

冬天風大，所以我們用風力發電，可以降載燃煤，減少燃煤，讓空污的情況可以改善。夏天我們可以用光電，因為日光很強，這就是綠能，不是嗎？夏天我們用很多光電，所以我們不需要燃煤，我們可以減少燃煤。冬天有風電，夏天有光電，有什麼不好？

我沒有說用兩兆蓋電廠，這是民間的投資。我們看到的，你不買光電、風電，你要去買核電，或買其他的電，它最後還是比綠能還要來得貴，綠能的價格是越來越便宜。歐美的初期價格都高過我們現在的初期價格，綠電一定是當你運行到一定程度的時候，它的價格是越來越便宜，這是一個簡單的經濟學。但是你選擇不聽，一個政治的領導人、一個要選總統的人是這樣的態度，讓我覺得很失望。

我現在回應一下你的特偵組的問題好了。你在三次的政見發表會，你都談到特偵組的事情。但是特偵組之所以被廢，我也講過了，因為馬王政爭的案子裡面，特偵組就是被馬總統用來作為鬥爭的工具。它很容易成為總統清算政敵的手段，這就是為什麼我們要廢特偵組。

在上一次的政見發表會講的那些社會矚目的大案子，只有林益世這個案子是特偵組辦的。許志堅、李朝卿、葉世文這都是大案子，這都不是特偵組辦的，還有你的政壇大哥的案子，也不是特偵組辦的。這是我們所有在各地很辛勤的檢察官，他們辦的案子。這些正直的檢察官依法行使職權，我們才要讓他們有執行法律、執行正義的機會，讓司法回歸司法，這才是正辦。

我還是要回應一下宋先生剛才講的《反滲透法》的事情。宋先生你到APEC去，是受我委託，去跟各國領袖相互往來，這個沒有在《反滲透法》之內，《反滲透法》是你受到境外敵對勢力的委託、資助等等。但是你這次到APEC去，是中華民國總統請你去，所以不用擔心，反滲透法不會用在你身上。

我也知道國人同胞對《反滲透法》確實很關心。昨天，中國的航空母艦「山東號」通過台灣海峽，這是我們看得到的威脅。但是中國對台灣的滲透與威脅，有很多是看不到的。這一陣子以來，中國對於我們要通過《反滲透法》，突然加強了反對力道。

中國自己沒有民主，卻批評台灣開民主倒車，好像忘記了自己，連車都沒有。中國自己沒有民主選舉，卻一天到晚干預台灣的民主選舉，這才是荒謬可笑之處。

他們用金錢介入我們的選舉，用假訊息來誤導我們的民眾，用退伍軍人的學長、學弟關係來收買情報，前陣子甚至有退役將軍涉案，遭到判刑。

他們利用台灣的言論自由，來替沒有言論自由的中國，擦脂抹粉。他們利用台灣的民主制度，來破壞、來干預我們的民主制度。

我必須要強調，訂定《反滲透法》，不是民進黨一個政黨的意見，是台灣社會，對於滲透議題的共同憂慮。

因此，從《代理人法》，到《反滲透法》草案，這個案子在台灣社會已經討論了一段時間。很可惜，半年來，在野黨關閉朝野協商，錯失了很多討論的機會。

其實在這段時間以前，我也很少看到，我們主要的政治人物對於《反滲透法》，有什麼樣的意見表達。

但是，我要請全體的國人同胞放心，特別是我們台商的朋友們。《反滲透法》是一部嚴謹的法律，它不會讓一般人民，因為兩岸的正常交流，而受到影響。《反滲透法》是為了反滲透，不是反交流。

我相信我們的民進黨團已經解釋過，它的立法精神很清楚，它是有條件的，所謂條件就是要「接受中國指示、委託或資助」。

而且是五種行為，像提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉等等。

我舉個例子來講，只要符合法令，中華民國的國民都可以做政治獻金，這是沒有問題的。但是如果政治獻金是因為受到中國的委託、指示或資助，那才會違反《反滲透法》。

所以，我想很多部分人士以訛傳訛、危言聳聽，我也覺得應該適可而止。我也覺得，《反滲透法》在台灣社會確實有它的急迫性，我也希望我們能夠盡快地來審查。如果這個會期沒有過，換屆就不續審，那這個法案要重新提案、審查，至少要再拖半年以上。

我很高興，今天下午我們立法院長已經召集朝野協商，國家安全不分黨派，中國最怕的就是我們台灣不分黨派團結在一起。我們執政的團隊有誠意跟大家來溝通，讓我們共同面對紅色滲透最大的危機。

最後，我想替我們年輕人說幾句話。這場選舉應該是為年輕人而打，這場選舉的意義也應該是為年輕人打造一個更美好的國家。

我相信一件事情，讓年輕人有夢想，國家才會有未來。國號不是口號，年輕人有未來，中華民國才真正可以萬歲。

年輕人要有未來，首先要有一個能夠守住主權的總統，沒有主權沒有民主，就沒有人權沒有自由。

所以一國兩制我們絕對是不會接受，任何政黨在這個議題上如果有任何閃躲、曖昧、妥協、模糊，都是拿台灣年輕人的未來來做賭注。

我知道今天有很多Youtuber發了一支影片鼓勵大家投票，支持台灣的民主，在這裡我要特別向他們說一聲謝謝。民主自由是他們創作的土壤，蔡英文向大家保證，我會確保台灣世世代代的年輕人，都能夠像現在這樣自由自在的創作跟發聲。

而且也請大家放心，只要蔡英文當總統的一天，我絕對會站在最前面，幫台灣擋住威脅侵略，保住我們的主權、民主跟自由。

我要告訴各位，年輕人支持民進黨、支持我，不只是因為我做了很多民生法案，是因為我跟他們共享價值，也實踐價值。未來四年我們會繼續體現這些價值，我們也會繼續跟年輕人、台灣社會整體，一起來保護這個國家，請支持蔡英文。

(中時 )