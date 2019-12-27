台股周線連四紅 宜布局中小型股 22:152019/12/27 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美股走強，台股27日一度逼近12,100點整數關卡，終場上漲90點，周線連四紅。華冠投顧分析師吳官隆說，下周建議布局中小型的股票，不少低價股及陸股都有機會上演補漲行情，原則上加權指數容易再創高，尤其陸股止穩將對大盤有利。 回顧本周，美中貿易戰舒緩，使國際股市大都持續增溫，美國因耶誕節24日僅開盤半天、25日休市，台股多於高檔附近震盪，27日則呈現量增價漲，技術面站上所有均線。 (工商 ) #台股 #陸股 #中小 #周線連 #美中 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股長牛價值浮現 定期定額為上策 18:002019/12/25 財經 董雲裳：美中急需解決科技脫鉤 04:092019/12/26 話題觀察 《日股》美中局勢樂觀，日經指數早盤收漲0.43％ 11:422019/12/26 財經 川習再相會 小英還無感？ 04:102019/12/27 時論廣場 陸股三大指數漲幅不一 網紅經濟板塊活躍 11:082019/12/27 財經 《盤後解析》「權」力相挺，周線連4紅 14:492019/12/27 財經 美中量子科技交流熱絡 尖端技術直通陸軍工企業 15:012019/12/27 兩岸 《日股》美中貿易局勢樂觀，東證指數收漲0.11％ 15:572019/12/27 財經 《韓股》美中貿易局勢佳，韓股收漲0.29％ 16:142019/12/27 財經 又來豬羊變色 但新台幣周線連六升 16:272019/12/27 財經 財經熱門新聞 台積電獨門封裝技術 跟著5G明年大吃四方 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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