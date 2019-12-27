美股走強，台股27日一度逼近12,100點整數關卡，終場上漲90點，周線連四紅。華冠投顧分析師吳官隆說，下周建議布局中小型的股票，不少低價股及陸股都有機會上演補漲行情，原則上加權指數容易再創高，尤其陸股止穩將對大盤有利。

回顧本周，美中貿易戰舒緩，使國際股市大都持續增溫，美國因耶誕節24日僅開盤半天、25日休市，台股多於高檔附近震盪，27日則呈現量增價漲，技術面站上所有均線。

(工商 )