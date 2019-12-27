在美國航空業連續十年出現獲利之際，從機師到廚房工人等航空從業人員不斷要求公司加薪和提供更多福利，但勞資關係也因此愈來愈緊張。

美國主要航空公司明年將跟逾12萬名工會員工進行勞資談判，外界認為員工要求加薪和改善待遇會讓航空業支出因此增加。

勞動成本一直是航空業最大支出，占整體成本很大比率。像去年美國航空業營收1,870億美元，勞動成本占28％，比率高於2008年的21％，這跟業界增聘更多員工和薪酬支出增加所致。

CNBC報導，擁有約五萬成員的空服員協會（AFA）國際總裁納爾遜（Sara Nelson）認為從業人員知道他們證明出自己更有價值而要求調高待遇。

美國航空業十年前陷入破產潮而走向整併，讓四大航空公司控制四分之三美國航空市場。業界約五年前獲利達頂峰後開始往下，專家預期美國四大航空公司今年淨利124.4億美元，增幅不足1％。

儘管如此，追蹤機司薪資的顧問公司Kit Darby指出，在業界仍然獲利下，是很難拒絕加薪要求。

美國航空從業人員近幾個月來在機場等不同場合抗議，要求加薪和更好的工作環境。因為美國商界過去十年來獲利持續上升，為維持增長而要削減人力成本，包括從飯店、汽車到百貨業的從業人員都擔心自己工作與權益被犧牲。

納爾遜說近幾年來航空業勞資談判變得愈來愈緊張。像西南與美國等航空公司先後指責航空業的工會，意圖藉怠工來達成持續多年的談判目標，導致航空公司營運出現困難，因此取消數以千計的航班。各大工會否認這些指控。

Raymond James分析師賽斯（Savi Syth）強調目前美國航空業經營狀況已較十多年前穩定許多，若資方不願多退讓可能會引發更多員工不滿。

(工商 )