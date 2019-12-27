美中達成貿易和解，聯準會（Fed）維持基本利率不變，全球的資金量能充沛。運達投顧分析師洪任浚強調，當前宜選股不選市，操作需留意強勢股拉回的買點，搭配基本面的保護，就不用擔心行情高檔震盪的危機。

美股四大指數頻創歷史新高，台股亦受到國際資金的青睞，相較於亞洲其它市場，台股漲幅仍是亞洲第一強的國家，雖然台股走勢優於國際，但是居高思危的想法不能少，畢竟現今的台股處於30年的高點，許多個股漲幅已大，一旦回檔，也容易套在相對高檔處。

(工商 )