全球資金量能足 宜選股不選市 22:162019/12/27 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中達成貿易和解，聯準會（Fed）維持基本利率不變，全球的資金量能充沛。運達投顧分析師洪任浚強調，當前宜選股不選市，操作需留意強勢股拉回的買點，搭配基本面的保護，就不用擔心行情高檔震盪的危機。 美股四大指數頻創歷史新高，台股亦受到國際資金的青睞，相較於亞洲其它市場，台股漲幅仍是亞洲第一強的國家，雖然台股走勢優於國際，但是居高思危的想法不能少，畢竟現今的台股處於30年的高點，許多個股漲幅已大，一旦回檔，也容易套在相對高檔處。 (工商 ) #台股 #資金 #亞洲 #國際 #漲幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 專法 成台商資金回流特別待遇 04:102019/12/23 產業特刊 75%客戶有意將資金匯回 北富銀將辦巡迴講座傳授心法 14:052019/12/23 財經 台股逐洞賽》運達投顧分析師洪任浚 16:552019/12/24 財經 台股逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 16:552019/12/24 財經 台股逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 16:552019/12/24 財經 台股逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 16:552019/12/24 財經 台股逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:512019/12/25 財經 師公出馬指導 遠東科大校友小孩奪國際發明展銀牌 21:102019/12/25 生活 台股逐洞賽》元投顧分析師陳學進 17:472019/12/26 財經 台股漲翻勞退金賺很大 金管會三度打臉韓國瑜 18:172019/12/26 財經 財經熱門新聞 台積電獨門封裝技術 跟著5G明年大吃四方 - 財經 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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