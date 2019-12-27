台灣機械業最早期先鋒遠東機械，今（27）日盛大舉辦70周年廠慶活動，70周年紀念博物館在熱鬧中啟用，共同歡慶的重要客戶、協力廠、地方政要之外，台中逢甲大學校長李秉乾帶領學校主管也同席，原來，在遠東機械用心準備今天活動的一整年期間，逢甲大學跨領域設計學院（d.School）積極參與，透過紀念博物館籌設計畫，把這家最能代表台灣精密機械業隱形冠軍的企業歷史，完全立體化，為台灣工業發展做了最好的見證。

逢甲大學講座教授佘日新透露，遠東機械早自2018年中，開始與逢甲大學跨領域設計學院洽談出版專刊，並進一步細談博物館設計相關事宜，逢甲師生團隊以500天時間以歷年文物蒐集、關鍵人物口述歷史、故事脈絡梳理，完成遠東機械集團70周年紀念專刊的編輯，再清空民雄黃金地段的2,000坪場房，與逢甲大學師生團隊展開紀念博物館的建置。

逢甲大學跨領域設計學院於是從策展、規畫、設計到施工，以「啟動、轉動、傳動、脈動」鋪陳出遠東機械核心人物：莊俊銘、莊國欽、莊國輝到即將接班的莊宇龍三代（四任）領導人的特質，在今天的70周年慶中，在眾人面前展現遠東集團奮鬥歷程的博物館，也見證了臺灣機械工業的歷史縮影。

逢甲大學校長李秉乾表示，逢甲大學成立以來，不只讓大學是傳授知識的場域，更是提供創新的源頭，感謝遠東機械願意提供這樣的機會與實踐場域，讓整個教學過程發揮應有的高等教育品質，證明逢甲的教育創新絕對是玩真的！

佘日新亦兼任跨領域設計學院院長，他認為，身為高等教育的一員，看到此項專案進行過程，遠東機械捐款給逢甲開設三門課，不僅完成專案，也成就高等教育的創新典範，可作為產業界與高等教育圈的合作新模式。

佘日新表示，d.School以Real Company、Real Project、Real Design、Real Product（4R）之理念，透過遠東機械所提出的問題，共同執行產業設計專題，由中文系、企管系、都資系、建築系、公創所等八位教師組成跨領域教學團隊，共花費一年的時間，指導來自各系所的37位學生，透過紀念刊物以及機械博物館見證遠東機械70年來的發展軌跡，也見證了臺灣機械工業的歷史縮影。

(工商 )