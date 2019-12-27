南投縣政府警察局局長陳木樹呼籲民眾一起反賄賺獎金。（草屯分局提供／張晉銘南投傳真）

村里長提問相當踴躍，每位長官也逐一給予詳盡答覆。（草屯分局提供／張晉銘南投傳真）

2020總統大選和立委選戰進入倒數階段，為有效遏止賄選歪風和選舉暴力，南投縣政府警察局草屯分局27日舉辦「查賄制暴座談會」，邀請草屯鎮、中寮鄉等45名各村里長參加，會中由分局長鄭有益主持，南投地檢署主任檢察官林志祐、警察局長陳木樹、刑警大隊大隊長李明道等人到場宣導，並針對問題逐一給予詳盡答覆。

會中林志祐特別宣導「全民反賄檢舉賺獎」，並介紹檢舉賄選步驟口訣：「蒐、證、拿、獎、金」等5步驟；至於檢舉獎金部分，檢舉總統或副總統賄選者，每案獎金為1500萬元，立法委員則是1000萬元，若是查獲上述候選人的姻親屬、競辦負責人或樁腳則有100萬，獎金相當優渥，請民眾一起來淨化選舉賺獎金。另外，若是參與賣票行為，可被判處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

南投地檢署表示，為鼓勵民眾踴躍檢舉賄選賺獎金，更提供專屬QR code，可保護檢舉人的個資絕不會外洩。

鄭有益說，希望藉由本次座談會，更加了解村里社區的特性，進而掌握賄選、治安情資和端正選風，建構民眾安居樂業環境。

(中時 )