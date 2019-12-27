總統候選人電視政見發表會最終回順利結束，親民黨總統候選人宋楚瑜在離開現場受訪時，嚴辭批評反滲透法立法違反程序正義及民主國家常規，需聽新的民意；而對於韓蔡互批讀稿機、總機，宋則說，他只希望台灣不要「當機」。

宋楚瑜說，他在上次第一次政見發表會看到兩輛火車要對撞，所幸在親民黨和他反覆的提醒要知所節制下，最後沒對撞；反滲透法對國家安全的事情，他跟任何人一樣都關心台灣安全，但這件事違反程序正義、違反民主國家常規，就是必需要聽新的民意，第三就是要好好的聽，這不是靠講而是要做。好在今天已開始。

宋楚瑜並再次呼籲，反滲透法要慎之再慎。不是不要國家安全，國家要有安全但不能讓人民心有餘悸。兩岸交流仔細思，如果不交流這些政見都是空話，對旅遊業及農民，難道水果要南向送到菲律賓賣嗎，那麼大的市場可以忽略嗎？

此外，政見會一度哽咽，宋表示，如果政治人物對人民痛苦無動於衷，最好另外換職業，至於韓蔡互批讀稿機、總機，宋則說，只希望台灣不要當機，台灣民主要選一個為台灣開創生機的人。

(中時 )