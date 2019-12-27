DRAM的現貨價格保持上升趨勢，這加劇了人們對DRAM合約價格將很快開始上漲的預期。

根據全球半導體市場研究公司DRAMeXchange於12月26日發布的數據，主要用於PC的DDR4 8 Gb產品的平均現貨價格為3.03美元，較上一交易日略有反彈。DRAM現貨價格在12月5日跌至2.73美元的低點後繼續上漲，繼續保持在3美元的範圍內，超過了上個月的合約價格2.81美元。

儘管現貨交易價格下跌，上月底的DRAM合約價格仍為2.94美元，與上月持平。市場觀察家預測，當現貨價格通常會急劇上漲時，合約價格將在12月恢復到3美元左右。新的DRAM合約價格將於12月31日宣布。

自去年9月創下歷史新高8.19美元以來，DRAM的合約價格一直在下降。當DRAM價格在7月至9月期間維持在2.94美元時，一些分析師表示，半導體市場已經觸底。但是在10月至11月期間，DRAM價格進一步跌至2.81美元，這表明該行業的缺貨進度比預期的要慢。

加速半導體價格回升的最大因素是對伺服器晶片的需求增加。新的數據中心投資正在推動對伺服器DRAM的需求增加。由於5G的擴展，對移動DRAM的需求也在增長。需求的增長導致庫存快速正常化和價格上漲。

最重要的是，在中美達成第一份部分協議後，不確定性有所緩解。美光科技（Micron Technology）最近表示，自今年五月開始制裁華為以來，美國政府首次允許其向華為供應半導體。

(中時電子報)