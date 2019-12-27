柳井正辭軟銀董事 投資人憂外部監管鬆懈 22:292019/12/27 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近來軟體銀行投資失利的風波不斷，已讓外界質疑軟銀董事會監督不周，如今擔任軟銀獨立董事的迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正也宣布年底退出董事會，令投資人更加擔心軟銀外部監管鬆懈。 創辦日本平價時尚品牌優衣庫（Uniqlo）的日本首富柳井正，自2001年6月加入軟銀董事會以來，已連續擔任18年外部董事，是軟銀12人董事會中僅有的3名外部董事之一。 柳井正在外界眼中以勇於諫言出名，是少數敢大聲批評孫正義決策的軟銀董事。 (工商 ) #董事 #外部 #董事會 #日本 #外部董事 也許您會感興趣 推薦閱讀 禾聯碩23日董事會 通過上半年配發現金股利4元 20:122019/12/23 財經 2起空難損失逾2700億元！波音公司執行長下台 由董事長接替 05:102019/12/24 國際 台灣優米奪日本金獎肯定 謝美國獲農委會表揚 14:562019/12/24 生活 達爾膚董事會決議 每股配發現金股利10元 15:202019/12/24 財經 優步創辦人退出董事會和出清持股 08:502019/12/25 財經 《國際產業》另起爐灶，優步創始人卡拉尼克月底退出董事會 11:252019/12/25 財經 家裡蹲25年沒出家門 曝恐怖近況 14:442019/12/26 搜奇 黑田東彥：若通膨目標受威脅 將進一步寬鬆貨幣 23:042019/12/26 財經 觀念平台－日本化的疑慮與因應 04:102019/12/27 產業特刊 不當銷售保險商品 日本郵政旗下3社長下台 21:302019/12/27 國際 財經熱門新聞 台股上萬二還會崩盤？ 老謝揭外資掃貨真相 - 財經 台積電獨門封裝技術 跟著5G明年大吃四方 - 財經 股神一點訣 讓你財富馬上增加50％ - 財經 台積電、台達電都錄取該選誰？網分析後大驚 - 財經 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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