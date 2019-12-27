近來軟體銀行投資失利的風波不斷，已讓外界質疑軟銀董事會監督不周，如今擔任軟銀獨立董事的迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正也宣布年底退出董事會，令投資人更加擔心軟銀外部監管鬆懈。

創辦日本平價時尚品牌優衣庫（Uniqlo）的日本首富柳井正，自2001年6月加入軟銀董事會以來，已連續擔任18年外部董事，是軟銀12人董事會中僅有的3名外部董事之一。

柳井正在外界眼中以勇於諫言出名，是少數敢大聲批評孫正義決策的軟銀董事。

(工商 )