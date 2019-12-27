跟朋友合租總免不了會共用冰箱，有網友就分享自己買的牛奶常被偷喝，一氣之下在牛奶裡「加料」果然成功證明偷喝的人是室友的男朋友，但沒想到這名偷喝牛奶的人嘗到了加料牛奶後，竟然問原PO加了什麼料？因為他便秘了好幾天，喝下了加料牛奶後竟然變得十分通暢，讓原PO相當傻眼也差點「氣瘋」。

原PO在《Dcard》表示，跟朋友合租家庭式的房子成為室友 ，而朋友男友有時會來家裡找她，原PO最近發現兵在冰箱的牛奶被偷喝，但室友對乳製品過敏，因此她猜測一定是朋友男友喝的。礙於沒有足夠的證據，再加上直接跟朋友攤牌怕尷尬所以原PO決定在自己的牛奶裡加了同事送的解便秘酵素。

想不到過沒幾天，室友就說「她男友最近都在我們家大便」、「男友有便秘又會認馬桶，但不知道為什麼這幾天來我們家就想大便...」讓原PO就忍不住跟朋友坦白自己在牛奶加料的事情，室友一聽不但沒有生氣還要求男友買新的牛奶向原PO賠罪，沒想到室友的男友居然問說「牛奶是加什麼？因為他便秘好幾天終於通了...」讓原PO相當傻眼忍不住直呼「乾氣瘋！」

(中時電子報)