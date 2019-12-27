針對親民黨總統候選人宋楚瑜在政見會表示，他在2016、2017年曾代表蔡英文總統去APEC開會，並與對岸領導人習近平有交流，他要跟蔡總統「自首」，他這個情況算不算反滲透法要處置的狀況？陸委會回應，「顯然宋主席並未能了解反滲透法草案的內容與意涵，非常可惜」。

陸委會表示，宋主席是受蔡總統委託出席國際會議，與中國大陸領導人的會面是正常的國際交流活動，並將相關談話內容轉知蔡總統，既無受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，也無從事「反滲透法草案」所定5種「不法行為」。怎麼會有依「反滲透法草案」處罰的問題？顯然宋主席並未能了解「反滲透法草案」的內容與意涵，非常可惜。

陸委會重申，「反滲透法草案」是在最小必要範圍內，針對5種受滲透從事的不法行為(違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉)，補充現行法律規範的不足。行為人必須是在知情的狀況下，受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」而從事這些「不法行為」，才會成為處罰對象。

(中時 )